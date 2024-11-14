Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 8 Triệu

Mức lương 75 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, HN, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng

- Thực hiện các thủ tục mua hàng theo quy trình, quy định của Công ty.

- Tìm kiếm NCC, lấy báo giá, so sánh đánh giá để đề xuất NCC phù hợp làm hợp đồng cho các app của công ty.

- Duy trì mối quan hệ với các NCC, lựa chọn đối tác làm việc lâu dài, ổn định, đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất.

- Phối hợp xử lý nội dung & hình ảnh sản phẩm để upload lên các trang bán hàng online

- Giải quyết các công việc phát sinh khác trong kênh mình được giao phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm ở vị trí Nhân viên Mua hàng

- Ưu tiên ứng viên sinh sống gần khu vực Hà Đông, Chương Mỹ

- Thành thạo tin học văn phòng

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật

- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Tăng lương hàng năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

