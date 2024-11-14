Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Mức lương
75 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, HN, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 75 - 8 Triệu
- Thực hiện các thủ tục mua hàng theo quy trình, quy định của Công ty.
- Tìm kiếm NCC, lấy báo giá, so sánh đánh giá để đề xuất NCC phù hợp làm hợp đồng cho các app của công ty.
- Duy trì mối quan hệ với các NCC, lựa chọn đối tác làm việc lâu dài, ổn định, đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất.
- Phối hợp xử lý nội dung & hình ảnh sản phẩm để upload lên các trang bán hàng online
- Giải quyết các công việc phát sinh khác trong kênh mình được giao phụ trách.
Với Mức Lương 75 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm ở vị trí Nhân viên Mua hàng
- Ưu tiên ứng viên sinh sống gần khu vực Hà Đông, Chương Mỹ
- Thành thạo tin học văn phòng
- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt
- Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm ở vị trí Nhân viên Mua hàng
- Ưu tiên ứng viên sinh sống gần khu vực Hà Đông, Chương Mỹ
- Thành thạo tin học văn phòng
- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
-Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày chủ nhật
- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Tăng lương hàng năm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Tăng lương hàng năm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI