Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 11 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận

CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: 27 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất, các đặc tính về thủy hải sản
- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn quy trình, quy định của công ty, tần xuất tùy theo vị trí:
+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh, quy trình sản xuất xưởng, kiểm tra hóa chất.
+ Kiểm tra chất lượng cảm quan thành phẩm hàng ngày.
+ Kiểm tra chất lượng cảm quan lô hàng.
- Có sự hiểu biết về các tiêu chuẩn HACCP, ISO,...
- Trực tiếp tại xưởng sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp.
- Giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn.
- Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.
- Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa.
- Kiểm tra chất lượng, độ an toàn trên dây chuyền sản xuất.
- Tính định mức sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ
- Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành Chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học,...
- Có hiểu biết về HACCP, ISO, BRP,...
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Làm việc năng động, nhiệt tình, hòa đồng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản, sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng theo năng lực.
Lương thưởng tháng 13: Thưởng 2 tháng thu nhập (tùy theo tình hình kinh doanh của công ty từng năm)
Thưởng lễ, Tết, nhân viên xuất sắc.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp laptop và các thiết bị cần thiết cho công việc.
Ăn trưa tại công ty với thực đơn đa dạng, tráng miệng phong phú.
Hưởng đầy đủ chế độ Công ty và công đoàn: Mừng Sinh nhật; Quà Tết; Thưởng các dịp Lễ: 8/3, 30/4, 2/9; Du lịch; Teambuilding; Tiệc Tất Niên; Thăm ốm; Viếng tang; Mừng cưới, v.v
Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẢI NAM

CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 27 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

