Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Thiết, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến lập dự toán, tính toán khối lượng và chi phí công trình.

- Hỗ trợ giám sát tiến độ dự án, theo dõi và báo cáo công việc hàng ngày.

- Hỗ trợ bộ phận QA/QC/QS trong việc kiểm tra và giám sát chất lượng thi công các dự án xây dựng.

- Hỗ trợ đánh giá, phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

- Hỗ trợ lập kế hoạch, kiểm tra chất lượng vật liệu và công tác thi công tại công trường.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn, ham học hỏi và có khả năng giải quyết vấn đề.

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật xây dựng, QS (Quản lý xây dựng) hoặc các ngành liên quan.

Có Laptop cá nhân

Am hiểu về quy trình QA/QC, quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí trong xây dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm như AutoCAD, MS Project, và các phần mềm chuyên ngành QS (SOP, CostX, v.v.).

Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và chủ động trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được gắn bó đồng hành sau khi kết thúc kỳ thực tập

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và đầy thử thách.

Cơ hội học hỏi và làm việc trực tiếp trong ngành.

Được đào tạo và hướng dẫn trong thời gian thực tập.

Hỗ trợ cung cấp chi phí phụ cấp hàng tháng

Làm việc trong môi trường năng động, thoáng mát, cảnh quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

