Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty cổ phần Newway Mart làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Newway Mart
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty cổ phần Newway Mart

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty cổ phần Newway Mart

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 31/76 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ khách hàng qua các kênh online như Facebook, Website, Zalo OA,…
Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, thân thiện;Chốt đơn hàng online qua: tin nhắn, Website, Hotline, Zalo,...
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình khiếu nại, bảo hành, đổi trả sản phẩm.
Vận hành gian hàng trên sàn TMĐT
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các group, hội nhóm online, hội thảo, tổ chức sự kiện và dựa trên data công ty cung cấp.
Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, khách hàng thân thiết; hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
Tổng hợp, đánh giá và đề xuất các chương trình khuyến mại trên các kênh bán hàng của công ty
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tuổi từ 20 – 40. Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.
Sức khỏe tốt. Giao tiếp tốt, không nói ngọng, có khả năng trình bày, nhanh nhẹn, yêu thích công việc kinh doanh.
Kiên trì, nhạy bén và trung thực, có trách nhiệm với công việc
Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về ngành hàng làm đẹp – sức khỏe là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mở shop online hoặc có khả năng tư vấn, bán hàng trực tiếp.

Tại Công ty cổ phần Newway Mart Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (6 – 10tr) + KPI + Thưởng -> 20tr++ không giới hạn theo năng lực
Hỗ trợ 01 bữa ăn tại bếp công ty
Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc
Nghỉ phép 12 ngày/ năm hưởng nguyên lương. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Newway Mart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

