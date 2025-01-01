Tất cả địa điểm
Công việc nhân viên bán mỹ phẩm

-

Có 96 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu
OGC Beauty
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu
OGC Beauty
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Homi Cosmetic
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Homi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Homi Cosmetic
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bảo Ngọc Store
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bảo Ngọc Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Bảo Ngọc Store
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.6 - 9.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Homi Cosmetic
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Homi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu
Homi Cosmetic
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY TNHH AB BEAUTY WORLD
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CTY TNHH AB BEAUTY WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH AB BEAUTY WORLD
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CALEN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHƯƠNG AN HOUSE
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm HỘ KINH DOANH PHƯƠNG AN HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHƯƠNG AN HOUSE
Hạn nộp: 23/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm V ROYAL
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
V ROYAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CCE
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH CCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CCE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Với nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, nhu cầu tuyển nhân viên bán mỹ phẩm có chuyên môn ngày càng được chú trọng, tập trung nhiều tại các thành phố lớn. Mức lương của nhân viên bán hàng mỹ phẩm dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng tùy vào doanh số bán hàng.

1. Nhu cầu tuyển dụng bán hàng mỹ phẩm hiện nay

Thị trường tuyển nhân viên bán mỹ phẩm đang trở nên sôi động, hứa hẹn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi ngành làm đẹp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động, từ việc tích lũy kinh nghiệm bán hàng, dễ dàng thăng tiến lên các vị trí cao hơn như quản lý cửa hàng, giám sát bán hàng hoặc chuyên gia tư vấn chăm sóc sắc đẹp.

Nhân viên bán hàng mỹ phẩm không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn là người tư vấn, chia sẻ kiến thức và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả. Điều này giúp các doanh nghiệp mỹ phẩm tăng cường kết nối và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Với cơ hội tìm việc làm ngày càng lớn, nghề bán hàng mỹ phẩm không chỉ mang đến sự ổn định mà còn mở ra nhiều triển vọng nghề nghiệp phong phú cho người lao động.

Tuyển dụng nhân viên bán hàng mỹ phẩm ngày càng tăng
Tuyển dụng nhân viên bán hàng mỹ phẩm ngày càng tăng

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm bán hàng mỹ phẩm

Việc làm bán mỹ phẩm hiện nay là một trong những lĩnh vực thu hút lao động nhờ nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm với mức lương có sự chênh lệch tùy theo vị trí và hình thức làm việc. Dưới đây là bảng so sánh về mức thu nhập của các việc làm phổ biến trong ngành làm đẹp (chưa bao gồm cả doanh số).

Việc làm bán hàng mỹ phẩm

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Việc làm bán hàng mỹ phẩm 7.000.000 - 10.000.000
Việc làm tư vấn mỹ phẩm 8.000.000 - 12.000.000
Việc làm bán hàng dược mỹ phẩm 9.000.000 - 12.000.000
Việc làm Sale Online mỹ phẩm 10.000.000 - 15.000.000

3. Những việc làm bán hàng mỹ phẩm phổ biến hiện nay

Với sự phát triển mạnh mẽ của các thương hiệu mỹ phẩm trong và ngoài nước, thị trường tuyển nhân viên bán mỹ phẩm mở ra nhiều cơ hội với các vị trí đa dạng như bán hàng trực tiếp, tư vấn, hoặc bán hàng trực tuyến.

3.1. Việc làm bán hàng mỹ phẩm

Nhân viên bán hàng mỹ phẩm là người tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, thực hiện quá trình thanh toán cho khách hàng. Việc làm này yêu cầu ứng viên tốt nghiệp THPT trở lên, có trên 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, nắm vững kiến thức về sản phẩm, đặc điểm của từng dòng mỹ phẩm, và biết cách giao tiếp khéo léo với khách hàng.

Mức lương cho vị trí bán hàng mỹ phẩm tuyển dụng dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Nếu làm tốt, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cửa hàng.

Kinh doanh mỹ phẩm có tiềm năng đem lại lợi nhuận lớn
Kinh doanh mỹ phẩm có tiềm năng đem lại lợi nhuận lớn

3.2. Việc làm tư vấn mỹ phẩm

Nhân viên tư vấn mỹ phẩm tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm phù hợp với họ. Công việc này yêu cầu ứng viên có sự am hiểu về các loại da, cách chăm sóc da và kiến thức về thành phần mỹ phẩm.

Tư vấn mỹ phẩm với mức lương dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Các thương hiệu nổi tiếng như Estee Lauder, L’Oréal… tuyển nhiều nhân viên cho vị trí này với nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý, giám sát cửa hàng.

Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm yêu cầu khả năng tư vấn và giao tiếp với khách hàng
Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm yêu cầu khả năng tư vấn và giao tiếp với khách hàng

3.3. Việc làm Sale Online

Nhân viên Sale Online mỹ phẩm thực hiện việc bán hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm hoặc cũng được gọi là nhân viên tư vấn Telesale thông qua gọi điện, kênh thương mại điện tử, mạng xã hội như tiktok, facebook, instagram…hoặc website. Tuyển nhân viên bán hàng mỹ phẩm Online không chỉ yêu cầu kỹ năng giao tiếp trực tuyến mà còn cần khả năng xử lý đơn hàng, trả lời câu hỏi khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, yêu cầu kinh nghiệm từ 1-2 năm.

Mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy vào doanh thu. Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao với khả năng thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức hay quản lý bán hàng.

Nhân viên bán mỹ phẩm sale online tăng cao trong thời gian gần đây
Nhân viên bán mỹ phẩm sale online tăng cao trong thời gian gần đây

3.4. Việc làm bán hàng dược mỹ phẩm

Nhân viên bán hàng dược mỹ phẩm là người tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về về sản phẩm, thực hiện quá trình thanh toán cho khách hàng. Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm dược thường yêu cầu nhân viên phải hiểu rõ về các thành phần hoạt chất, công dụng trị liệu của sản phẩm để có thể tư vấn đúng cách cho khách hàng có vấn đề da liễu đặc thù.

Mức lương dao động từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Một số công ty tuyển dụng như Eco, L’Oreal… với cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn hoặc mở cửa hàng kinh doanh riêng.

4. Hình thức tuyển dụng bán hàng mỹ phẩm được tìm kiếm nhiều

Ngành bán hàng mỹ phẩm đang là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao. Đặc biệt, với xu hướng tiêu dùng mỹ phẩm ngày càng tăng, các hình thức tuyển dụng bán mỹ phẩm cũng trở nên phong phú và đa dạng. Dưới đây là hai hình thức tuyển dụng bán hàng mỹ phẩm được tìm kiếm nhiều nhất.

4.1. Tuyển bán hàng mỹ phẩm Online

Công việc của nhân viên bán hàng Online thường làm việc từ xa, sử dụng các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử để tiếp cận và tư vấn khách hàng. Vị trí này yêu cầu khả năng giao tiếp tốt qua tin nhắn, có kinh nghiệm Sale Online, có sự hiểu biết về sản phẩm và kỹ năng chốt đơn hàng nhanh chóng. Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm Online là hình thức phổ biến trong thời đại công nghệ số với mức lương từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Mô hình kinh doanh mỹ phẩm Online đem lại nhiều lợi nhuận
Mô hình kinh doanh mỹ phẩm Online đem lại nhiều lợi nhuận

4.2. Tuyển nhân viên tư vấn bán hàng mỹ phẩm part-time

Hình thức làm việc bán hàng mỹ phẩm part time phù hợp với ứng viên đã từng làm việc ở lĩnh vực làm đẹp, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (những ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo), có kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt. Công việc của nhân viên bán hàng mỹ phẩm part-time bao gồm:

  • Tư vấn sắc đẹp: tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua hàng tại store.
  • Đảm bảo hàng hóa trưng bày đầy đủ
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất
  • Hỗ trợ các cửa hàng khác và event của công ty.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng tùy vào doanh số bán hàng. Công việc bán hàng này thường làm việc tối thiểu 4 ngày 1 tuần, linh hoạt theo ca. Ca sáng thường từ 8:00 - 15:00 (nghỉ 30 phút); ca tối từ 15:00 - 22:00 (nghỉ 30 phút). Nhân viên tư vấn bán hàng mỹ phẩm part time phù hợp với những ai muốn có thêm công việc có thể linh hoạt thời gian học tập và thời gian làm các công việc khác.

Nhân viên bán mỹ phẩm part time phù hợp với học sinh, sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập
Nhân viên bán mỹ phẩm part time phù hợp với học sinh, sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập

4.2. Việc làm bán hàng mỹ phẩm toàn thời gian

Hình thức làm việc bán hàng mỹ phẩm toàn thời gian phù hợp với ứng viên có kinh nghiệm bán hàng từ 1-2 năm kinh nghiệm, có kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt và ưu tiên đã từng làm việc ở lĩnh vực làm đẹp, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Công việc bán hàng này thường làm việc cả ngày trong tuần ở vị trí nhân viên bán hàng và cấp quản lý. Công việc của nhân viên bán hàng mỹ phẩm toàn thời gian gồm:

  • Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm làm đẹp cho khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bán
  • Sắp xếp, trưng bày sản phẩm
  • Tham gia các hoạt động marketing thúc đẩy doanh số bán hàng

Bán hàng mỹ phẩm có thể tuyển dụng nhiều ở showroom, cửa hàng mỹ phẩm, các trung tâm thương mại... tại các thành phố lớn. Đặc biệt đối với hình thức này, việc làm bán hàng mỹ phẩm tại cửa hàng sẽ có mức thu nhập hấp dẫn với mức lương dao động từ 7.000.000 VNĐ/tháng đối với vị trí nhân viên và cấp quản lý có thể lên tới mức thu nhập 10.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm doanh số, khoản phụ cấp…).

5. Khu vực tuyển dụng việc làm bán hàng mỹ phẩm nhiều nhất

Hai thành phố lớn là Hà NộiTP.HCM trở thành những khu vực có nhu cầu tuyển nhân viên bán mỹ phẩm sôi động nhất cả nước.

5.1. Việc làm bán hàng mỹ phẩm tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế và văn hóa của miền Bắc, nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại với các thương hiệu mỹ phẩm lớn trong nước và quốc tế. Do nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, các cửa hàng mỹ phẩm, siêu thị và trung tâm thương mại tại đây thường xuyên tuyển nhân viên bán mỹ phẩm để phục vụ khách hàng, đặc biệt trong các dịp lễ và khuyến mãi. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng Hà Nội cho vị trí này rất lớn, với chế độ đãi ngộ tốt, địa điểm làm việc linh hoạt.

Mức lương trung bình (chưa bao gồm doanh số, khoản phụ cấp…) đối với vị trí nhân viên là 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng, vị trí trưởng nhóm kinh doanh mảng mỹ phẩm từ 18.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm… tuyển dụng nhiều cho vị trí này.

5.2. Việc làm bán hàng mỹ phẩm tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi các xu hướng làm đẹp luôn được đón nhận nhanh chóng. Do đó, thị trường tuyển dụng việc làm TPHCM cho vị trí nhân viên bán mỹ phẩm rất sôi động, với nhiều cơ hội việc làm tại các trung tâm thương mại, các công ty mỹ phẩm tuyển dụng. Nhu cầu tuyển nhân viên bán mỹ phẩm tại đây luôn ở mức cao do sự phát triển của ngành bán lẻ và thói quen mua sắm của người dân.

Mức lương trung bình (chưa bao gồm doanh số, khoản phụ cấp…) đối với vị trí nhân viên bán mỹ phẩm là 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, vị trí trưởng nhóm kinh doanh mảng mỹ phẩm từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Các quận 1, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh… tuyển dụng Hà Nội nhiều cho vị trí này.

Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm TP.HCM tăng cao do sự tập trung của các trung tâm thương mại
Tuyển nhân viên bán mỹ phẩm TP.HCM tăng cao do sự tập trung của các trung tâm thương mại

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm bán hàng mỹ phẩm

Nhà tuyển dụng trong tuyển nhân viên bán mỹ phẩm thường đặt ra những yêu cầu nhất định về kỹ năng và thái độ làm việc để đảm bảo nhân viên có thể hỗ trợ và tư vấn khách hàng tốt nhất.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt và tư vấn tốt: Đây là yếu tố then chốt trong công việc bán hàng mỹ phẩm. Nhân viên cần có khả năng truyền đạt thông tin về sản phẩm một cách dễ hiểu, thân thiện và thuyết phục khách hàng. Giao tiếp tốt không chỉ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái mà còn tạo niềm tin khi chọn lựa sản phẩm.
  • Kiến thức về sản phẩm: Nhà tuyển dụng đòi hỏi ứng viên phải hiểu biết về các dòng mỹ phẩm như skincare, makeup, sản phẩm chăm sóc tóc, v.v. Hiểu rõ thành phần, công dụng và cách sử dụng sản phẩm là nền tảng để tư vấn đúng với nhu cầu của khách hàng.
  • Ngoại hình ưa nhìn: Đối với ngành mỹ phẩm, ngoại hình là yếu tố quan trọng. Nhân viên bán hàng cần có ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, đồng thời phải chăm sóc làn da, trang điểm phù hợp với thương hiệu mà mình đại diện. Điều này không chỉ tạo ấn tượng tốt cho khách hàng mà còn thể hiện khả năng sử dụng sản phẩm một cách thực tế.
  • Tinh thần học hỏi và phát triển: Thị trường mỹ phẩm luôn đổi mới, với nhiều sản phẩm và xu hướng làm đẹp thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những nhân viên có tinh thần học hỏi, cập nhật kiến thức mới để bắt kịp với thị hiếu và nhu cầu của khách hàng.

Ngành làm đẹp hiện đang là một lĩnh vực có nhu cầu tuyển nhân viên bán mỹ phẩm khá nhiều bởi vì xu hướng làm đẹp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhân viên bán hàng mỹ phẩm là những người có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn lợi nhuận cao và danh tiếng cho công ty. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần học hỏi, người lao động sẽ có cơ hội phát triển và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực bán hàng mỹ phẩm.