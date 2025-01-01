Công việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Hà Nội và TP. HCM là 2 thành phố có nhu cầu tuyển dụng việc làm hàng tiêu dùng cao vì có nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Những người làm trong ngành hàng tiêu dùng thường có với mức lương dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào năng lực, doanh số và chính sách đãi ngộ của các công ty.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Hàng tiêu dùng

Hàng tiêu dùng là ngành công nghiệp chuyên sản xuất, phân phối các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống như thực phẩm, đồ uống, các sản phẩm làm sạch, sản phẩm chăm sóc cá nhân, văn phòng phẩm… Hiện tại, thị trường việc hàng tiêu dùng tại Việt Nam đang sôi động hơn bao giờ hết vì dân số trẻ, năng động.

Bà Điệp Lê - Trưởng nhóm Tuyển dụng cấp cao và Tư vấn nhân sự ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, dược, giáo dục cho biết, trong báo cáo năm 2023, ngành hàng tiêu dùng đối mặt với nhiều thách thức. Sự khan hiếm nhân tài tăng mức cao nhất trong 17 năm, với 77% nhà tuyển dụng ngành hàng tiêu dùng toàn cầu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài. Điều này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng việc làm Hàng tiêu dùng cao, đặc biệt là những lao động có năng lực, có kinh nghiệm.

Theo thống kê cho thấy có đến hơnhàng nghìn tin tuyển việc làm hàng tiêu dùng được đăng tải trên các trang tìm việc trực tuyến. Con số này cho thấy nhu cầu tuyển dụng ngành này đang ở mức rất cao.

Thị trường việc làm Hàng tiêu dùng đang khá khan hiếm nhân tài

Chính lợi thế về thị trường và vai trò quan trọng của ngành hàng tiêu dùng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Các doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đều đưa ra những chính sức tốt cùng mức lương ổn định cho các nhân viên trong lĩnh vực này. Đây cũng là công việc được nhiều sinh viên lựa chọn khi ra trường với mong muốn có thêm kinh nghiệm thực tiễn.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Hàng tiêu dùng

Việc làm Hàng tiêu dùng bao gồm khá nhiều công việc như nhân viên bán hàng, chuyên viên marketing, quản lý sản phẩm, nghiên cứu thị trường… Mỗi một công việc đều có mức thu nhập khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm, doanh số bán hàng. Dưới đây là chi tiết mức lương của các công việc thuộc ngành hàng tiêu dùng:

3. Tổng hợp việc làm Hàng tiêu dùng

Hàng tiêu dùng ngành công nghiệp chuyên sản xuất, phân phối hàng hóa tiêu dùng thiết yếu bao gồm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, văn phòng phẩm… Do đó, công việc chủ yếu của lĩnh vực này là bán hàng, marketing, nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng.

3.1. Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách và tư vấn các sản phẩm của công ty sao cho phù hợp với khách hàng. Do đó, công việc chi tiết của một nhân viên bán hàng là:

Chịu trách nhiệm nhận, bảo quản sản phẩm, hàng hóa

Trưng bày và sắp xếp hàng hóa lên kệ

Tư vấn và bán hàng

Bảo quản hàng hóa

Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ

Ngoài ra, vì là cầu nối giữa sản phẩm và khách hàng, nhân viên bán hàng cần có khả năng giao tiếp, tư duy linh hoạt, xử lý tình huống. Các nhân viên tư vấn bán hàng dù là vị trí thấp nhất nhưng đây chính là bước đệm cho con đường phát triển sự nghiệp, trở thành quản lý trong tương lai. Mức lương của công việc này dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

3.2. Chuyên viên marketing hàng tiêu dùng

Chuyên viên marketing hàng tiêu dùng là người quảng bá thương hiệu, đưa ra định hướng hoạt động và phát triển của chiến dịch quảng bá cho sản phẩm. Dưới đây là công việc chi tiết của một chuyên viên marketing hàng tiêu dùng:

Tiến hành nghiên cứu thị trường tìm hiểu thói quen và xu hướng của người tiêu dùng

Thảo luận, làm việc nhóm, xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch marketing

Hỗ trợ các hoạt động outbound/inbound marketing bao gồm phát triển, tối ưu nội dung, quảng cáo…

Liên hệ với nhà cung cấp triển khai sự kiện, chiến dịch quảng cáo

Lập kế hoạch, triển khai các sáng kiến tiếp cận khách hàng

Hỗ trợ phân tích dữ liệu marketing

Ngoài ra, các chuyên viên marketing cần có tư duy logic, nhạy bén với thị trường, kỹ năng giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát. Vì sức ảnh hưởng của marketing cũng ngày càng gia tăng nên công việc này có mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 15.000.000 - 20.000.000. Ngoài ra, các chuyên viên marketing còn có cơ hội nhận thêm tiền thưởng, tiền hoa hồng sau khi mỗi chiến dịch marketing thành công.

3.3. Quản lý sản phẩm (Product Manager)

Quản lý sản phẩm (Product Manager) là người nghiên cứu, khai thác nhu cầu, phát triển và hoạch định các chiến lược hiệu quả nhằm mục đích quản lý và phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp. Công việc chi tiết của một quản lý sản phẩm là:

Nghiên cứu, hoạch định chiến lược

Thiết kế sản phẩm, xác định đặc tính và yêu cầu của sản phẩm

Phát triển và kiểm thử sản phẩm

Giám sát và đánh giá sản phẩm

Một Product Manager cũng cần có kiến thức về sản phẩm, tư duy sản xuất, kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề. Những người làm ở vị trí này thường có yêu cầu khá cao về bằng cấp như tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm lâu năm. Họ nhận được mức thu nhập cao dao động từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Có nhiều việc làm Hàng tiêu dùng nhưng phổ biến nhất là nhân viên bán hàng, nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng

3.4. Nhân viên nghiên cứu thị trường

Nhân viên nghiên cứu thị trường chính là người thu nhập, nghiên cứu dữ liệu thị trường hàng tiêu dùng, sau đó phân tích, đánh giá về kết quả dữ liệu nghiên cứu và báo cáo với lãnh đạo. Công việc chính của nhân viên nghiên cứu thị trường là:

Hiểu và xác định mục tiêu cho việc nghiên cứu thị trường

Thu thập dữ liệu từ người tiêu dùng, đối thủ và vị trí thị trường

Làm bảng khảo sát khám phá nhu cầu của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Tổng hợp và phân tích các số liệu thống kê

Lập báo cáo và đưa ra hướng giải pháp, nghiên cứu thị trường

Cập nhật xu hướng thị trường, nghiên cứu các đối thủ khác.

Những người làm nghiên cứu thị trường cần có bằng cấp và kiến thức về các ngành hàng tiêu dùng. Một số nhà tuyển dụng yêu cầu đối với ứng viên thuộc công việc này phải bằng cấp về kinh tế, thương mại, marketing, xã hội học,... Mức lương nhân viên nghiên cứu thị trường phụ thuộc vào một số yếu tố như kinh nghiệm, cấp bậc, quy mô công ty, thường dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Những người trực tiếp liên hệ với khách hàng để giải đáp các thắc mắc, khiếu nại có liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp chính là chuyên viên chăm sóc khách hàng. Công việc cụ thể của một chuyên viên chăm sóc khách hàng là:

Giao tiếp với khách hàng, tiếp nhận mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng, tìm cách giải quyết khó khăn

Tặng quà, ưu đãi cho khách hàng thân thiết, khách VIP

Phối hợp với bộ phận tiếp thị để thực hiện chiến dịch quảng cáo

Đề xuất, thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm.

Các chuyên viên chăm sóc khách hàng cần phải có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề. Một số nhà tuyển dụng có yêu cầu riêng dành cho công việc này là khả năng ngoại ngữ tùy thuộc vào sản phẩm cần bán, với mức lương ổn định duy trì từ 7.000.000 - 12.000 000 VNĐ/tháng.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Hàng tiêu dùng nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hàng tiêu dùng đang khá cao, đặc biệt là những lao động có kinh nghiệm và năng lực. Tại các thành phố lớn, nhiều doanh nghiệp lâu năm hay mới ra đời đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài ở lĩnh vực này.

4.1. Việc làm Hàng tiêu dùng tại TP. HCM

TP. HCM là trọng điểm kinh tế phía Nam của nước ta, tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động từ trong thành phố đến các tỉnh lân cận. Đây cũng là nơi tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô từ nhỏ đến lớn. Theo thống kê, có tới hơn hàng1 nghìn tin tuyển dụng nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu thị trường lĩnh vực hàng tiêu dùng mỗi tháng tại các quận trọng điểm của trong thành phố. Mức lương của các công việc này dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng nhưng tỷ lệ cạnh tranh khá cao vì nguồn nhân lực dồi dào.

4.3. Việc làm Hàng tiêu dùng tại Đà Nẵng

Theo thông kế, 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đà Nẵng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chứng tỏ nhu cầu việc làm hàng tiêu dùng tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Hiện tại, Đà Nẵng đăng tuyển hàng trăm tin trên các trang việc làm ở những vị trí công việc như nhân viên bán hàng, chuyên viên marketing, Product Manager, nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng… Các doanh nghiệp đưa ra chế độ đãi ngộ tốt với mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy vào từng vị trí và kinh nghiệm.

4.4. Việc làm Hàng tiêu dùng tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm phát triển kinh tế của cả nước. Năm 2024, Hà Nội đã kế hoạch kích cầu tiêu dùng, doanh thu dịch vụ tiêu dùng nằm phục hồi nền kinh tế sau thời gian suy thoái, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hàng tiêu dùng tăng, mở ra nhiều cơ hội công việc cho người lao động. Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên muốn làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Hà Nội cao vì có nguồn nhân lực dồi dào từ nội thành và các tỉnh lân cận.

4.5. Việc làm Hàng tiêu dùng tại Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển kinh tế năng động trên cả nước với nhiều doanh nghiệp lớn tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất - nhập khẩu… Việc làm Hàng tiêu dùng đang phát triển mạnh mẽ trong tỉnh, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động chủ yếu ở vị trí nhân viên bán hàng, nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng. Mức lương của những công việc thuộc việc làm Hàng tiêu dùng không quá cao và duy trì ở mức ổn định.

4.6. Việc làm Hàng tiêu dùng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có cơ sở vật chất bền vững và ổn định với nhiều chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, nhân viên thị trường và chăm sóc khách hàng khá cao. Điều này tạo điều kiện cho các lao động thuộc lĩnh vực việc làm hàng tiêu dùng có cơ hội ứng tuyển. Tuy nhiên, giống như một số tỉnh thành phố lớn khác, tỉ lệ cạnh tranh công việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu lớn vì nguồn nhân lực dồi dào, nhiều người thất nghiệp do suy thoái kinh tế.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hàng tiêu dùng tại các thành phố lớn gặp nhiều khó khăn

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Hàng tiêu dùng

Vì thị trường việc làm Hàng tiêu dùng đang khá khan hiếm nhân lực, nhu cầu tuyển dụng các công việc ở lĩnh vực này khá cao nên các doanh nghiệp không yêu cầu khắt khe dành cho các ứng viên. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng cũng có những tiêu chí riêng dưới đây:

Kỹ năng bán hàng : Vì mặt hàng kinh doanh là hàng tiêu dùng, các nhân viên làm việc trong lĩnh vực này cần có kỹ năng bán hàng, kỹ năng quan sát.

: Vì mặt hàng kinh doanh là hàng tiêu dùng, các nhân viên làm việc trong lĩnh vực này cần có kỹ năng bán hàng, kỹ năng quan sát. Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục : Giao tiếp là kỹ năng cần có đối với các nhân viên làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng đặc biệt với vị trí nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, chuyên viên marketing và nghiên cứu thị trường.

: Giao tiếp là kỹ năng cần có đối với các nhân viên làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng đặc biệt với vị trí nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, chuyên viên marketing và nghiên cứu thị trường. Luôn đặt ra mục tiêu và hoàn thành các mục tiêu : Một nhân viên bán hàng hay chuyên viên marketing xuất sắc phải biết cách đặt ra mục tiêu rõ ràng từ đó tìm ra định hướng để hoàn thành mục tiêu bản thân tự đề ra, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

: Một nhân viên bán hàng hay chuyên viên marketing xuất sắc phải biết cách đặt ra mục tiêu rõ ràng từ đó tìm ra định hướng để hoàn thành mục tiêu bản thân tự đề ra, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kiến thức về sản phẩm hàng tiêu dùng : Các nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường hàng tiêu dùng cần có kiến thức về sản phẩm, hiểu được đặc điểm, tính chất, công dụng. Nếu nắm vững, họ có thể tư vấn đúng nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng cũng có một số yêu cầu đặc biệt dành cho nhân viên việc làm hàng tiêu dùng như yêu cầu về ngoại hình, sức khỏe, thái độ làm việc… Vì phải tiếp xúc thường xuyên với khách hàng, một nhân viên có vẻ ngoài ưa nhìn, khỏe khoắn cùũng thái độ tự tin sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại trong quá trình bán hàng của các doanh nghiệp.

6. Những khó khăn trong ngành việc làm Hàng tiêu dùng

Việc làm Hàng tiêu dùng là ngành hàng có nhiều cơ hội phát triển. Song hành với cơ hội và tiềm năng phát triển, lĩnh vực này cũng có những thách thức khó khăn mà nhân viên cần phải đặc biệt quan tâm như:

Thị trường cạnh tranh lớn : Thị trường hàng tiêu dùng đang rất sôi nổi, có nhiều cửa hàng kinh doanh xuất hiện. Do đó, để có thể tồn tại và thu hút khách hàng, các doanh nghiệp cần ưu tiên chú trọng chất lượng sản phẩm, nhập hàng theo thị hiếu của người tiêu dùng.

: Thị trường hàng tiêu dùng đang rất sôi nổi, có nhiều cửa hàng kinh doanh xuất hiện. Do đó, để có thể tồn tại và thu hút khách hàng, các doanh nghiệp cần ưu tiên chú trọng chất lượng sản phẩm, nhập hàng theo thị hiếu của người tiêu dùng. Sản phẩm thay đổi liên tục theo thị yếu : Các sản phẩm hàng tiêu dùng không cố định và luôn phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

: Các sản phẩm hàng tiêu dùng không cố định và luôn phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hình thức bán hàng : Ngoài bán hàng trực tiếp, bán hàng online cũng không ngừng đổi mới và phát triển. Việc bán hàng đa kênh, đa nền tảng như Tiktok Shop, Instagram, Shopee… mới giúp ích cho các doanh nghiệp sớm đạt được mục tiêu doanh số.

: Ngoài bán hàng trực tiếp, bán hàng online cũng không ngừng đổi mới và phát triển. Việc bán hàng đa kênh, đa nền tảng như Tiktok Shop, Instagram, Shopee… mới giúp ích cho các doanh nghiệp sớm đạt được mục tiêu doanh số. Trải nghiệm của khách hàng: Cần cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm vì các mặt hàng tiêu dùng là sản phẩm đại trà và khá phổ biến. Nếu doanh nghiệp biết cách tạo nét riêng biệt cho cửa hàng, sản phẩm, người mua mới cảm nhận được sự mới lạ, sự chuyên nghiệp và quyết định mua hàng.

Nhìn chung, thị trường tuyển dụng việc làm Hàng tiêu dùng đang rất sôi nổi vì các doanh nghiệp khan hiếm nhân tài trong lĩnh vực này. Do đó, việc tìm kiếm và phát triển những tài năng ngành hàng tiêu dùng là điều cần thiết để tận dụng tối đa tiềm năng của ngành này. Tuy nhiên, mức thu nhập của các công việc thuộc lĩnh vực hàng tiêu dùng không cao khiến nhiều lao động không quá mặn mà. Nhưng, đối với các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, lựa chọn trở thành nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng để học hỏi và lấy kinh nghiệm thực tế là sự lựa chọn khá tốt.