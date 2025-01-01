Công việc Bán lẻ/bán sỉ

Việc làm bán lẻ/bán sỉ hiện có nhiều cơ hội việc làm với mức lương từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Dưới đây là tổng hợp các tin tuyển dụng việc làm bán lẻ/bán sỉ với nhiều đãi ngộ hấp dẫn cho bạn tham khảo.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm bán lẻ/bán sỉ

Ngành bán lẻ và bán sỉ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng. Theo Vietnam Report, đến tháng 11/2022, hơn 53,8% doanh nghiệp bán lẻ đạt hiệu quả kinh doanh. Quy mô thị trường bán lẻ tại Việt Nam đạt 142 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025, chiếm 59% GDP. Sau đại dịch Covid-19, ngành này phục hồi mạnh mẽ, với nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao. Các chuỗi bán lẻ lớn như MM Mega Market, Aeon Mall, Lotte Mart, Metro Wholesale, Tiki... đều triển khai các chương trình tuyển dụng hàng nghìn vị trí như nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, thu ngân, tiếp thị sản phẩm, bảo vệ…

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng thay đổi, thúc đẩy nhu cầu về nhân lực trong các vị trí hỗ trợ bán hàng trực tuyến như tư vấn viên, nhân viên chăm sóc khách hàng qua chat và livestream bán hàng. Các doanh nghiệp bán lẻ đang đầu tư mạnh vào công nghệ để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Người làm việc bán lẻ và bán sỉ không chỉ ở cấp độ nhân viên mà còn có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Một nhân viên bán hàng làm việc tốt có thể được cân nhắc thăng tiến lên các vị trí quản lý. Ví dụ, từ nhân viên bán hàng có thể thăng tiến lên vị trí quản lý ngành hàng, quản lý cửa hàng, quản lý khu vực… Lộ trình này giúp người lao động có cơ hội phát triển kỹ năng quản lý và trở thành nhân sự chủ chốt cho doanh nghiệp.

Việc làm bán lẻ/bán sỉ tăng cao do nhu cầu mua sắm của người dùng ngày càng tăng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm bán lẻ/bán sỉ

Theo thống kê, mức lương việc làm bán lẻ/bán sỉ dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và địa điểm làm việc. Các vị trí nhân viên bán hàng, thu ngân hay nhân viên kho thường có mức lương khởi điểm ổn định, trong khi các vị trí quản lý có mức thu nhập cao hơn. Cụ thể:

3. Tổng hợp việc làm bán lẻ

Việc làm ngành bán lẻ hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế và tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Với sự mở rộng của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này ngày càng tăng. Dưới đây là tổng hợp các vị trí công việc phổ biến của tìm việc làm bán lẻ.

3.1. Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng là bộ mặt trực tiếp của cửa hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với khách hàng và thúc đẩy doanh thu. Họ không chỉ tư vấn, giới thiệu sản phẩm mà còn giúp khách hàng có một trải nghiệm mua sắm hài lòng và dễ chịu. Dưới đây là những công việc cần thực hiện của một nhân viên bán hàng:

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chọn sản phẩm phù hợp

Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm và giữ gìn khu vực bán hàng sạch sẽ

Hỗ trợ khách trong quy trình thanh toán và kiểm tra hàng tồn kho

Báo cáo tình hình bán hàng cho quản lý

Nhân viên bán hàng cần có những kỹ năng và yêu cầu sau:

Kỹ năng giao tiếp tốt và lắng nghe khách hàng

Khả năng làm việc nhóm, xử lý tình huống nhanh

Kiến thức sản phẩm cơ bản, kỹ năng thuyết phục

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng

Nhân viên bán hàng là một trong những vị trí được tuyển dụng nhiều nhất của việc làm bán lẻ

3.2. Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cửa hàng, từ việc quản lý nhân viên đến việc đảm bảo mục tiêu doanh thu. Đây là vị trí quan trọng, yêu cầu kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và khả năng giải quyết vấn đề.

Quản lý cửa hàng cần thực hiện các công việc sau:

Giám sát hoạt động của cửa hàng và quản lý nhân viên

Kiểm soát hàng tồn kho và đặt hàng bổ sung

Xây dựng chiến lược bán hàng và đảm bảo doanh số đạt mục tiêu

Xử lý khiếu nại, hỗ trợ khách hàng và duy trì trải nghiệm mua sắm

Báo cáo kết quả hoạt động cho cấp trên

Kỹ năng và yêu cầu:

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý thời gian tốt

Khả năng giải quyết vấn đề và phân tích doanh số

Kinh nghiệm quản lý cửa hàng, ưu tiên có kiến thức về bán lẻ

3.3. Nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân là người thực hiện giao dịch tài chính trong cửa hàng, là cầu nối giữa khách hàng và hệ thống thanh toán. Nhân viên thu ngân còn phải duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và báo cáo doanh thu cho quản lý.

Nhân viên thu ngân cần thực hiện:

Xử lý giao dịch thanh toán, nhập thông tin đơn hàng vào hệ thống

In hóa đơn, thu tiền hoặc quẹt thẻ cho khách hàng

Kiểm tra hóa đơn, hỗ trợ khách về giá cả và khuyến mãi

Nộp doanh thu vào cuối ngày và báo cáo công việc

Dưới đây là kỹ năng và yêu cầu cần có ở nhân viên thu ngân:

Kỹ năng tính toán chính xác, cẩn thận

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Thành thạo phần mềm thu ngân, có tính kỷ luật cao

Tốt nghiệp THPT trở lên.

3.4. Nhân viên kho

Nhân viên kho đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo quản hàng hóa trong kho. Họ đảm bảo rằng hàng hóa luôn được sắp xếp ngăn nắp, đúng quy định và sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu bán hàng.

Một số công việc mà nhân viên kho cần thực hiện:

Quản lý hàng hóa trong kho, nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho

Sắp xếp, bảo quản và chuẩn bị hàng hóa cho các đơn hàng

Kiểm kê kho định kỳ và báo cáo tình trạng hàng tồn

Đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt, sẵn sàng khi cần

Kỹ năng và yêu cầu:

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp tốt, sức khỏe ổn định

Khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho

Tính cẩn thận, khả năng quản lý thời gian hiệu quả

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong quản lý kho

Nhân viên kho chịu trách nhiệm quản lý kho, nhận hàng, kiểm hàng đúng quy định

4. Tổng hợp việc làm bán sỉ

Việc làm bán sỉ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, giúp kết nối các nhà sản xuất với nhà bán lẻ và doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao, từ nhân viên bán hàng đến nhân viên giao hàng, nhằm đảm bảo hàng hóa lưu thông hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường. Dưới đây là tổng hợp các vị trí tuyển dụng công việc bán sỉ phổ biến:

4.1. Nhân viên bán hàng sỉ

Nhân viên bán hàng sỉ là người đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng doanh nghiệp, đại lý và nhà bán lẻ. Đây là vị trí quan trọng được tuyển dụng nhiều nhất trong việc làm bán lẻ/bán sỉ.

Công việc của nhân viên bán hàng sỉ bao gồm:

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và đàm phán chính sách bán hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, đại lý, nhà bán lẻ

Theo dõi đơn hàng từ khi chốt đơn đến khi giao hàng thành công

Đảm bảo mục tiêu doanh số và báo cáo kết quả bán hàng

Phối hợp với bộ phận kho để quản lý hàng tồn kho hiệu quả

Kỹ năng và yêu cầu của nhân viên bán hàng sỉ:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt

Khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc hiệu quả

Kiến thức về sản phẩm và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng sỉ.

4.2. Nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ kho đến tay khách hàng, đảm bảo việc giao hàng được thực hiện đúng thời gian và địa điểm. Công việc này yêu cầu họ phải kiểm tra, nhận hàng từ kho, vận chuyển một cách an toàn và đúng lịch trình.

Các công việc cần thực hiện của nhân viên giao hàng:

Kiểm tra và nhận hàng từ kho, vận chuyển hàng hóa đúng thời gian và địa điểm

Đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình giao

Hỗ trợ khách hàng kiểm tra hàng khi nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh

Tuân thủ các quy trình giao nhận và báo cáo cho quản lý khi cần thiết

Kỹ năng và yêu cầu đối với nhân viên giao hàng:

Kỹ năng lái xe vững vàng và khả năng sử dụng ứng dụng định vị

Khả năng làm việc độc lập và giải quyết tình huống nhanh chóng

Sự cẩn thận và chú ý đến chi tiết khi vận chuyển hàng hóa

Tốt nghiệp THPT, có kinh nghiệm giao hàng là một lợi thế.

Nhân viên giao hàng là một trong những vị trí tuyển dụng phổ biến của việc làm bán sỉ

5. Khu vực tuyển dụng Việc làm bán lẻ/bán sỉ nhiều

Việc làm bán lẻ/bán sỉ ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Với sự xuất hiện của nhiều chuỗi cửa hàng lớn, siêu thị và trung tâm thương mại tại các thành phố lớn, cơ hội việc làm trong ngành này ngày càng phong phú.

5.1. Tuyển dụng việc làm bán lẻ/bán sỉ tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế của cả nước, tập trung nhiều chuỗi cửa hàng, trung tâm thương mại và siêu thị, có nhu cầu tuyển dụng việc làm TP.HCM cho vị trí bán sỉ, bán lẻ lớn trong ngành thời trang, điện tử, thực phẩm và mỹ phẩm.

Các quận như Quận 1, Quận 3, Quận 7 và Quận 10 là những khu vực chính có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng và các vị trí marketing. Mức lương cho nhân viên bán hàng tại TP.HCM thường dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, trong khi các vị trí quản lý hoặc giám sát có thể lên đến 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm bán lẻ/bán sỉ tại Hà Nội

Hà Nội cũng là một trung tâm quan trọng trong tìm việc bán lẻ và bán sỉ, với các ngành chủ yếu như thời trang, điện tử, thực phẩm và mỹ phẩm. Các khu vực tuyển dụng việc làm Hà Nội chủ yếu nằm ở các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân, nơi tập trung các cửa hàng lớn và trung tâm mua sắm. Mức lương cho nhân viên bán hàng tại Hà Nội dao động từ 6.000.000 -12.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm bán lẻ/bán sỉ tại Đà Nẵng

Nhu cầu tuyển dụng nhân việc làm Đà Nẵng đang phát triển mạnh trong việc làm bán lẻ/bán sỉ, đặc biệt là trong các lĩnh vực thời trang, điện tử và thực phẩm. Các khu vực như Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là nơi có nhiều cửa hàng bán lẻ, siêu thị và trung tâm thương mại.

Mức lương trong ngành bán lẻ tại Đà Nẵng thường dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng đối với nhân viên bán hàng. Các vị trí quản lý hoặc giám sát cửa hàng t có thể nhận mức lương từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm bán lẻ/bán sỉ tập trung tuyển dụng tại các thành phố lớn của Việt Nam

5.4. Tuyển dụng việc làm bán lẻ/bán sỉ tại Hải Phòng

Hải phòng cũng là một thị trường bán lẻ tiềm năng với các ngành chủ yếu như thực phẩm, và điện tử, tuyển dụng chủ yếu ở quận Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền, nơi có nhiều chuỗi siêu thị và cửa hàng bán lẻ.

Mức lương cho nhân viên bán hàng tại Hải Phòng dao động từ 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng, trong khi các vị trí quản lý có thể nhận mức lương từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào yêu cầu công việc và kinh nghiệm. Nếu có nhu cầu tìm kiến việc làm ở Hải Phòng bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

5.5. Tuyển dụng việc làm bán lẻ/bán sỉ tại Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế của miền Tây với nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong ngành bán lẻ rất lớn, đặc biệt là trong các ngành thực phẩm, dao động từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

Các khu vực tuyển dụng việc làm Cần Thơ như Quận Ninh Kiều, Quận Cái Răng và Quận Bình Thủy là những nơi tập trung các cửa hàng bán lẻ và các chuỗi siêu thị lớn.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm bán sỉ/bán lẻ

Để thành công trong việc làm bán lẻ/bán sỉ, ngoài kiến thức chuyên môn về sản phẩm, các kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian cũng đóng vai trò quan trọng. Để đạt được kết quả tốt nhất, việc phát triển những kỹ năng này là điều cần thiết đối với bất kỳ ai trong ngành.

6.1. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người tìm việc làm bán sỉ, bán lẻ. Việc giao tiếp hiệu quả giúp nhân viên dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Đối với nhân viên bán hàng, khả năng giao tiếp không chỉ là khả năng nói chuyện mà còn là lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp tạo dựng sự tin tưởng và thiện cảm từ khách hàng, đồng thời cung cấp các giải pháp phù hợp nhất. Kỹ năng giao tiếp cũng rất quan trọng trong việc giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

6.2. Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng đàm phán là một yếu tố then chốt trong việc làm bán sỉ, đặc biệt đối với những công việc yêu cầu thương thảo về giá cả, hợp đồng, điều kiện giao hàng và các dịch vụ đi kèm.

Người làm việc làm bán lẻ/bán sỉ cần biết cách thương lượng sao cho đôi bên đều có lợi, từ đó tạo ra mối quan hệ kinh doanh bền vững. Khả năng đàm phán hiệu quả không chỉ giúp nhân viên bán hàng có thể đạt được các thỏa thuận có lợi cho công ty mà còn giúp họ duy trì được sự hài lòng từ phía khách hàng hoặc đối tác. Đây là kỹ năng cần có để nâng cao hiệu suất bán hàng và phát triển mối quan hệ lâu dài.

Kỹ năng đàm phán tốt tạo nên những giao dịch, hợp đồng có giá trị cho công ty

6.3. Kỹ năng quản lý thời gian

Quản lý thời gian tốt là yếu tố quan trọng trong việc làm bán lẻ/bán sỉ, đặc biệt khi phải xử lý nhiều nhiệm vụ trong cùng một lúc, từ chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng cho đến kiểm tra hàng hóa. Kỹ năng này giúp nhân viên làm việc hiệu quả, giảm thiểu tình trạng trì hoãn và tạo ra năng suất công việc cao hơn.

Việc biết cách ưu tiên công việc, phân chia thời gian hợp lý sẽ giúp nhân viên hoàn thành các công việc đúng hạn mà không bị quá tải. Đối với các vị trí quản lý cửa hàng, việc biết cách sắp xếp thời gian hợp lý cho các hoạt động bán hàng, kiểm kho và đào tạo nhân viên cũng rất quan trọng.

6.4. Kiến thức về công nghệ và sản phẩm

Trong việc làm ngành bán lẻ/bán sỉ, kiến thức về sản phẩm là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc hiểu rõ về sản phẩm mà còn cần có kiến thức về công nghệ, đặc biệt là các hệ thống bán hàng trực tuyến, phần mềm quản lý kho hàng và các công cụ hỗ trợ bán hàng.

Kiến thức về công nghệ giúp nhân viên bán lẻ có thể ứng dụng các công cụ như phần mềm quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho và tối ưu hóa quy trình bán hàng. Kết hợp kiến thức về sản phẩm và công nghệ sẽ giúp nhân viên tự tin tư vấn chính xác cho khách hàng, tạo sự hài lòng và khuyến khích họ quay lại mua sắm trong tương lai. Kỹ năng này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bán hàng đa kênh hiện nay, nơi mà khách hàng có thể tìm kiếm thông tin về sản phẩm trực tuyến và yêu cầu giao hàng tận nơi.

7. Thách thức trong ngành bán lẻ/bán sỉ

Việc làm bán lẻ/bán sỉ là một trong những ngành hàng có nhiều cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc làm bán lẻ/bán sỉ cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

7.1. Tính cạnh tranh khốc liệt giữa các nhân viên, các công ty với nhau

Việc làm bán lẻ/bán sỉ có tính cạnh tranh rất cao vì có nhiều công ty cùng hoạt động trong cùng một lĩnh vực và cung cấp sản phẩm tương tự. Bên cạnh đó, doanh thu trực tiếp thường gắn liền với hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên, đặc biệt là nhân viên bán hàng. Do đó, các nhân viên phải làm việc chăm chỉ để đạt được các chỉ tiêu bán hàng và giữ vững vị trí của mình.

Các công ty thường xuyên cải tiến chiến lược marketing, giảm giá, khuyến mãi để thu hút khách hàng, tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra, sự cạnh tranh còn đến từ việc mở rộng cửa hàng, gia tăng sự hiện diện trên các nền tảng trực tuyến, dẫn đến việc các công ty phải liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để giữ chân khách hàng.

Các công ty cạnh nhau nhau vô cùng khốc liệt trong việc làm ngành bán lẻ/bán sỉ

7.2. Nhu cầu của khách hàng liên tục thay đổi theo thị trường

Một trong những yếu tố then chốt trong việc làm bán lẻ/bán sỉ là nhu cầu của khách hàng. Thị trường tiêu dùng thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước, khiến các công ty và nhân viên phải linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu, sở thích và xu hướng mới của khách hàng. Ví dụ, việc dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh, thay đổi cách thức mua sắm và phân phối sản phẩm.

Để đối mặt với vấn đề này, các doanh nghiệp phải nghiên cứu và nắm bắt các xu hướng tiêu dùng, từ đó điều chỉnh các sản phẩm, chiến lược giá và chiến lược tiếp thị phù hợp. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và phân tích dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận diện và thích nghi với những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng.

7.3. Những ảnh hưởng của công nghệ

Công nghệ đã thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành trong ngành bán lẻ và việc làm bán sỉ. Sự phát triển của thương mại điện tử (e-commerce) và các ứng dụng di động đã khiến các công ty phải đầu tư vào các nền tảng trực tuyến và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng qua các kênh này. Đồng thời, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) đang giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng, dự đoán nhu cầu khách hàng và cải thiện chiến lược marketing.

Tuy nhiên, công nghệ cũng mang lại một số thách thức lớn. Việc đầu tư vào công nghệ đòi hỏi chi phí lớn và không phải công ty nào cũng có đủ tài chính hoặc nguồn lực để cập nhật kịp thời với xu hướng công nghệ mới. Hơn nữa, nhân viên cần phải được đào tạo để sử dụng hiệu quả các công cụ công nghệ, điều này đòi hỏi thời gian và chi phí đào tạo.

Việc làm bán lẻ/bán sỉ hiện đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những ứng viên năng động và sáng tạo. Các công ty trong lĩnh vực này không ngừng tìm kiếm những nhân sự có khả năng thích ứng nhanh chóng với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng thay đổi liên tục.