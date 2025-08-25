Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Bạn có lối sống xanh và các sản phẩm? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện và có cơ hội phát triển bản thân? Hãy gia nhập đội ngũ Bunny Drinkie ngay hôm nay!

Bunny Drinkie tuyển dụng Nhân viên bán hàng tư vấn đồ uống Organic

∆ Mô tả công việc:

* Chào đón và tư vấn khách hàng về các sản phẩm đồ uống organic của Bunny Drinkie

* Giới thiệu các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệ

¶ Yêu cầu:

* Nam/Nữ từ 18 - 45 tuổi.

* Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

* Có kiến thức cơ bản về dinh dưỡng là một lợi thế

* Mức thu nhập: 4,0 - 8,5 triệu/tháng (có thể thỏa thuận thêm dựa trên năng lực)

∆ Quyền lợi:

* Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

* Được đào tạo bài bản về bán hàng và kiến thức sản phẩm

¶ Thời gian làm việc: Làm việc theo ca (sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

¶ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform