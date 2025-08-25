Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Bạn có muốn làm việc trong một môi trường thân thiện, sáng tạo không? Bunny Drinkie đang tìm kiếm Nhân viên bán hàng tư vấn

==> Mặt hàng: son dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng,….

∆ Công việc của bạn:

* Tư vấn khách hàng, giúp họ lựa chọn sản phẩm tương tự

* Chăm sóc khách hàng

∆ Yêu cầu:

* Có tinh thần trách nhiệm cao

* Yêu cầu thích hợp và có cơ sở kiến ​​thức về bán hàng

* Đủ 18 - 45 tuổi, nhiệt tình, trung thực, chịu khó.

∆ Thời gian: 4 - 8 tiếng/ngày, nghỉ 1 ngày/tuần, hỗ trợ xoay ca cho sinh viên

$$$ Thu nhập: Từ 4,0 - 8,5tr /tháng + thưởng x2 lễ, doanh số, chuyên cần,…

∆ Quyền lợi:

* Môi trường làm việc thoải mái, được tôn trọng

* Được hướng dẫn trước khi làm việc