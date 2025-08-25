Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Bunny Drinkie
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận
Bạn có muốn làm việc trong một môi trường thân thiện, sáng tạo không? Bunny Drinkie đang tìm kiếm Nhân viên bán hàng tư vấn
==> Mặt hàng: son dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng,….
∆ Công việc của bạn:
* Tư vấn khách hàng, giúp họ lựa chọn sản phẩm tương tự
* Chăm sóc khách hàng
∆ Yêu cầu:
* Có tinh thần trách nhiệm cao
* Yêu cầu thích hợp và có cơ sở kiến thức về bán hàng
* Đủ 18 - 45 tuổi, nhiệt tình, trung thực, chịu khó.
∆ Thời gian: 4 - 8 tiếng/ngày, nghỉ 1 ngày/tuần, hỗ trợ xoay ca cho sinh viên
$$$ Thu nhập: Từ 4,0 - 8,5tr /tháng + thưởng x2 lễ, doanh số, chuyên cần,…
∆ Quyền lợi:
* Môi trường làm việc thoải mái, được tôn trọng
* Được hướng dẫn trước khi làm việc
AI THỰC NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
-- Giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn (4,0tr - 8,5tr/tháng) +do doanh số, hoa hồng
- Môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia nhiều hoạt động của cửa hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
