Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH KANGMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gò Vấp, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Data sẵn chỉ việc chốt, khách đã có nhu cầu và trực tiếp đặt trên bài viết hoặc inbox vào page

- Kiểm tra đơn hàng lên tự động với nội dung khách đặt trên bài viết hoặc trong inbox với các chương trình bán hàng hàng ngày, rồi xin xác nhận đơn hàng

- Care các đơn được phân công giao từ lúc chốt đơn, và quá trình đơn hàng đi đến kho, đi giao cho khách và giao hàng thành công

- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ... cho khách hàng để tăng khả năng chốt sale hoặc upsale

- Hiểu rõ tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm ( mỹ phẩm , thực phẩm chức năng )

- Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng để đưa ra các thông tin, dữ liệu phù hợp, giải quyết được các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải.

- Cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi và gửi đến khách

- Các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên Nữ

-Có kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực trong công việc

- Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

- Giao tiếp nhẹ nhàng, thân thiện, nắm bắt được tâm lý và thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, cẩn thận và biết linh động khi thực hiện công việc, hạm học hỏi, chịu khó

- Có Laptop cá nhân phục vụ công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng

- Có kinh nghiệm làm về bán lẻ, biết sử dụng phần mềm pancake là lợi thế lớn

- Biết sử dụng tin học văn phòng.

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo, cầm tay chỉ việc

- Thử việc: từ 2 tuần đến 2 tháng, tùy mức độ học việc/tiếp thu và năng lực

Tại CÔNG TY TNHH KANGMI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: lương cơ bản + phụ cấp + thưởng KPI.

- Thu nhập chính thức tháng: 8 triệu – 25 triệu hoặc hơn (có thể thương lượng dựa trên năng lực và kinh nghiệm)

- Bao ăn trưa tại Bếp ăn Công ty

- Chế độ BH đầy đủ

- Thưởng các ngày lễ/Tết; Tiền Tết/Thưởng năm và thưởng từ Quỹ thưởng BGĐ với mức thu nhập không giới hạn cuối năm cho nhân sự tâm huyết, năng lực, cống hiến và gắn bó

- Các khoản phụ cấp hoặc thưởng khác

- Môi trường làm việc ổn định, phát triển, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân và thu nhập, có tính tương tác và hỗ trợ, cơ hội cải thiện thu nhập không giới hạn cho nhân sự tâm huyết, năng lực và gắn bó với Doanh nghiệp

- Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:45 - 18:00) hoặc linh hoạt 6 ngày/tuần theo phân công công việc. Làm CN nhân hệ số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGMI

