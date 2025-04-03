Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- VPBANK Tuy Phong, Huyện Tuy Phong

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Là một Chuyên viên cố vấn tài chính và sức khỏe, bạn sẽ:
Làm việc tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng VPBank
Kết hợp với Nhân viên Ngân hàng tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng và đại diện AIA giới thiệu các giải pháp tài chính và trở thành cố vấn chăm sóc sức khỏe đồng hành cùng khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo.
Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales/telesale từ 1 năm trong lĩnh vực: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Sức khỏe – Làm đẹp
Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tự tin và khả năng thuyết phục khách hàng.
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm, yêu thích công việc kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: Lương Cứng 6.500.000 - 12,500,000+ Hoa Hồng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng
Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm
Chính sách lương/thưởng, lộ trình đào tạo lên vị trí Quản lý cấp cao
Vinh danh thành tích hàng tháng, quý, năm
Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và quyền lợi hỗ trợ khi sinh con
Trang bị iPad phục vụ trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

