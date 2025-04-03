Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Phú Yên thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - VPBank Sông Cầu, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Là một Chuyên viên cố vấn tài chính và sức khỏe, bạn sẽ:

Làm việc tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng VPBank

Kết hợp với Nhân viên Ngân hàng tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng và đại diện AIA giới thiệu các giải pháp tài chính và trở thành cố vấn chăm sóc sức khỏe đồng hành cùng khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo.

Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales/telesale từ 1 năm trong lĩnh vực: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Sức khỏe – Làm đẹp

Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tự tin và khả năng thuyết phục khách hàng.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm, yêu thích công việc kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: Lương Cứng 6.500.000 - 12,500,000+ Hoa Hồng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng

Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm

Chính sách lương/thưởng, lộ trình đào tạo lên vị trí Quản lý cấp cao

Vinh danh thành tích hàng tháng, quý, năm

Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và quyền lợi hỗ trợ khi sinh con

Trang bị iPad phục vụ trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

