Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Thẩm định và quản trị rủi ro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2, TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Pháp Lý Công ty
Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, thay đổi đăng ký DN, giải thể, cấp giấy phép, hồ sơ năng lực hoạt động của Công ty,... Xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa các văn bản và hồ sơ pháp lý nội bộ như Điều lệ, nghị quyết, quy chế, quy trình...của Công ty. Tư vấn, hướng dẫn các Ban/Phòng xây dựng các hồ sơ pháp lý, văn bản, quy trình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật. Tư vấn, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định Công ty. Thẩm định/soát xét/soạn thảo các hợp đồng pháp lý và các Hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động các Công ty. Tư vấn, phối hợp với các Phòng/Ban chuẩn bị hồ sơ, giải quyết các tranh chấp liên quan đến người lao động, đối tác, khách hàng.... Tư vấn/chuẩn bị hồ sơ, đàm phán xử lý các sự vụ khiếu nại, tranh chấp nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty. Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, kinh doanh khoáng sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước khi cần thiết. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty, các phòng ban, đơn vị thành viên các vấn đề liên quan tới pháp lý.
Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, thay đổi đăng ký DN, giải thể, cấp giấy phép, hồ sơ năng lực hoạt động của Công ty,...
Xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa các văn bản và hồ sơ pháp lý nội bộ như Điều lệ, nghị quyết, quy chế, quy trình...của Công ty.
Tư vấn, hướng dẫn các Ban/Phòng xây dựng các hồ sơ pháp lý, văn bản, quy trình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.
Tư vấn, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định Công ty.
Thẩm định/soát xét/soạn thảo các hợp đồng pháp lý và các Hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động các Công ty.
Tư vấn, phối hợp với các Phòng/Ban chuẩn bị hồ sơ, giải quyết các tranh chấp liên quan đến người lao động, đối tác, khách hàng....
Tư vấn/chuẩn bị hồ sơ, đàm phán xử lý các sự vụ khiếu nại, tranh chấp nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty.
Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, kinh doanh khoáng sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Phối hợp làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước khi cần thiết.
Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty, các phòng ban, đơn vị thành viên các vấn đề liên quan tới pháp lý.
2. Pháp lý Dự án
Phối hợp và hỗ trợ Ban Đầu tư về pháp lý, rà soát và đề xuất sửa đổi các văn bản/hồ sơ pháp lý liên quan đến đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư, xin chủ trương đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án; Thực hiện các công việc được phân công liên quan đến việc mua bán dự án và Công ty bao gồm: Yêu cầu đối tác cung cấp hồ sơ pháp lý Công ty/ pháp lý dự án, rà soát và đánh giá pháp lý, chuẩn bị hợp đồng và các văn bản liên quan. Tham gia trực tiếp vào quá trình thỏa thuận hợp tác, liên doanh, liên kết... hoặc các giao dịch hợp tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty Các công việc khác liên quan đến Dự án theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty
Phối hợp và hỗ trợ Ban Đầu tư về pháp lý, rà soát và đề xuất sửa đổi các văn bản/hồ sơ pháp lý liên quan đến đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư, xin chủ trương đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án;
Thực hiện các công việc được phân công liên quan đến việc mua bán dự án và Công ty bao gồm: Yêu cầu đối tác cung cấp hồ sơ pháp lý Công ty/ pháp lý dự án, rà soát và đánh giá pháp lý, chuẩn bị hợp đồng và các văn bản liên quan.
Tham gia trực tiếp vào quá trình thỏa thuận hợp tác, liên doanh, liên kết... hoặc các giao dịch hợp tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty
Các công việc khác liên quan đến Dự án theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty
3. Các nhiệm vụ của Phòng
Xây dựng cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Phòng và mô tả công việc cho nhân sự trong Phòng theo định hướng của Lãnh đạo. Lập kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức thực hiện. Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của Phòng và đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát hệ thống các văn bản, chính sách, hồ sơ pháp lý (trước và sau) các hợp đồng liên danh, liên kết, các dự án đầu tư và các giao dịch khác,... Tổ chức thực hiện việc cập nhật các văn bản pháp lý và gửi/ chuyển thông tin đến những bộ phận/ cá nhân liên quan để cập nhật thông tin, chính sách. Tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, soát xét việc thực hiện công tác pháp chế tại Công ty/Đơn vị trực thuộc Quản lý, theo dõi, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo sự phân công/yêu cầu của Trưởng phòng Đại diện công ty tham gia tố tụng tại Toà hoặc khi phát sinh tranh chấp. Đưa ra hướng giải quyết tranh chấp để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu. Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Tổng Công ty và Trưởng phòng Pháp chế
Xây dựng cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Phòng và mô tả công việc cho nhân sự trong Phòng theo định hướng của Lãnh đạo. Lập kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức thực hiện.
Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của Phòng và đánh giá kết quả thực hiện.
Tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát hệ thống các văn bản, chính sách, hồ sơ pháp lý (trước và sau) các hợp đồng liên danh, liên kết, các dự án đầu tư và các giao dịch khác,...
Tổ chức thực hiện việc cập nhật các văn bản pháp lý và gửi/ chuyển thông tin đến những bộ phận/ cá nhân liên quan để cập nhật thông tin, chính sách.
Tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, soát xét việc thực hiện công tác pháp chế tại Công ty/Đơn vị trực thuộc
Quản lý, theo dõi, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo sự phân công/yêu cầu của Trưởng phòng
Đại diện công ty tham gia tố tụng tại Toà hoặc khi phát sinh tranh chấp. Đưa ra hướng giải quyết tranh chấp để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.
Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Tổng Công ty và Trưởng phòng Pháp chế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 . Trình độ chuyên môn
- Nắm vững các quy định pháp luật hiện hành; - Nắm vững kiến thức chuyên môn và các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật liên quan đến công việc.
2. Bằng cấp, chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, có chứng chỉ hành nghề Luật sư 3. Kinh nghiệm 05 năm ở vị trí tương đương
4. Kỹ năng - Kỹ năng quản lý, điều hành và phân công công việc; - Tư duy pháp lý logic; - Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán, thuyết phục, thương lượng, truyền đạt thông tin chính xác; - Kỹ năng giải quyết vấn đề; - Kỹ năng thuyết phục; - Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch; - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các ứng dụng văn phòng; - Kỹ năng làm việc nhóm tốt; - Dịch, soát xét hợp đồng tiếng anh.
5. Phẩm chất, tính cách - Nhiệt tình, tâm huyết với công việc; - Chuyên nghiệp, nhạy bén, bảo mật; - Mạnh mẽ, quyết đoán, cẩn thận, trung thực; - Chính trực, trung thành, đáng tin cậy; - Chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao ; - Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên
- Phụ cấp ăn trưa 25k/ngày
- Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13
- Thưởng sinh nhật hàng năm
- Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm
- Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty
- Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 1 Đường số 34, khu phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

