Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Pháp Lý Công ty

Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, thay đổi đăng ký DN, giải thể, cấp giấy phép, hồ sơ năng lực hoạt động của Công ty,...

Xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa các văn bản và hồ sơ pháp lý nội bộ như Điều lệ, nghị quyết, quy chế, quy trình...của Công ty.

Tư vấn, hướng dẫn các Ban/Phòng xây dựng các hồ sơ pháp lý, văn bản, quy trình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.

Tư vấn, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định Công ty.

Thẩm định/soát xét/soạn thảo các hợp đồng pháp lý và các Hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động các Công ty.

Tư vấn, phối hợp với các Phòng/Ban chuẩn bị hồ sơ, giải quyết các tranh chấp liên quan đến người lao động, đối tác, khách hàng....

Tư vấn/chuẩn bị hồ sơ, đàm phán xử lý các sự vụ khiếu nại, tranh chấp nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, kinh doanh khoáng sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phối hợp làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước khi cần thiết.

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty, các phòng ban, đơn vị thành viên các vấn đề liên quan tới pháp lý.

2. Pháp lý Dự án

Phối hợp và hỗ trợ Ban Đầu tư về pháp lý, rà soát và đề xuất sửa đổi các văn bản/hồ sơ pháp lý liên quan đến đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, chuẩn bị đầu tư, xin chủ trương đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án;

Thực hiện các công việc được phân công liên quan đến việc mua bán dự án và Công ty bao gồm: Yêu cầu đối tác cung cấp hồ sơ pháp lý Công ty/ pháp lý dự án, rà soát và đánh giá pháp lý, chuẩn bị hợp đồng và các văn bản liên quan.

Tham gia trực tiếp vào quá trình thỏa thuận hợp tác, liên doanh, liên kết... hoặc các giao dịch hợp tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty

Các công việc khác liên quan đến Dự án theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty

3. Các nhiệm vụ của Phòng

Xây dựng cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Phòng và mô tả công việc cho nhân sự trong Phòng theo định hướng của Lãnh đạo. Lập kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của Phòng và đánh giá kết quả thực hiện.

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát hệ thống các văn bản, chính sách, hồ sơ pháp lý (trước và sau) các hợp đồng liên danh, liên kết, các dự án đầu tư và các giao dịch khác,...

Tổ chức thực hiện việc cập nhật các văn bản pháp lý và gửi/ chuyển thông tin đến những bộ phận/ cá nhân liên quan để cập nhật thông tin, chính sách.

Tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, soát xét việc thực hiện công tác pháp chế tại Công ty/Đơn vị trực thuộc

Quản lý, theo dõi, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo sự phân công/yêu cầu của Trưởng phòng

Đại diện công ty tham gia tố tụng tại Toà hoặc khi phát sinh tranh chấp. Đưa ra hướng giải quyết tranh chấp để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.

Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Tổng Công ty và Trưởng phòng Pháp chế