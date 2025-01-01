Công việc Việc làm thẩm định-
Có 192 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro ngày càng được săn đón trên thị trường lao động với mức lương từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, các khu vực lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Dương đều ghi nhận nhu cầu cao, ưu tiên ứng viên có kiến thức tài chính và kỹ năng ra quyết định nhanh chóng.
1. Nhu cầu việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro
Thị trường lao động hiện nay đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu đối với các chuyên viên thẩm định và quản lý rủi ro. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng 23% từ năm 2022 đến năm 2032, vượt xa mức trung bình của các ngành nghề khác. Sự gia tăng này có thể lý giải bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Các sự kiện thiên tai như bão lũ, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, đòi hỏi phải có những đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và toàn diện hơn.
Không chỉ tại thị trường Mỹ, nhu cầu tuyển dụng việc làm thẩm định và quản lý rủi ro tại Việt Nam cũng đang tăng cao. Trên các trang tuyển dụng trực tuyến, mỗi tháng có hàng trăm tin tuyển dụng cho các vị trí thẩm định và quản trị rủi ro. Các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và các công ty đa quốc gia, luôn tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng đánh giá rủi ro cao để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững.
2. Mức lương của việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro
Mức lương trung bình cho việc làm Thẩm định và Quản trị rủi ro tại Việt Nam dao động từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Cụ thể, mức lương trung bình của chuyên viên quản trị rủi ro là khoảng 18.100.000 VNĐ/tháng, trong khi đó, thẩm định viên có mức lương trung bình khoảng 11.000.000 VNĐ/tháng.
Mức lương việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro
|
Vị trí
|
Thẩm định (VNĐ/tháng)
|
Quản trị rủi ro (VNĐ/tháng)
|
Thực tập sinh
|
7.000.000 - 9.000.000
|
7.000.000 - 9.000.000
|
Nhân viên
|
9.000.000 - 15.000.000
|
12.000.000 - 18.000.000
|
Chuyên viên
|
12.000.000 - 25.000.000
|
18.000.000 - 25.000.000
|
Trưởng phòng
|
20.000.000 - 35.000.000
|
25.000.000 - 40.000.000
|
Giám đốc
|
35.000.000 - 50.000.000
|
45.000.000 - 50.000.000
Mức lương có thể thay đổi tùy theo từng công ty và các yếu tố như quy mô, khu vực làm việc và yêu cầu công việc. Các vị trí cấp cao như Trưởng phòng và Giám đốc quản trị rủi ro thường có mức lương cao nhất, đi kèm với đó là trách nhiệm lớn trong việc đưa ra các chiến lược quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.
3. Mô tả chi tiết việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro
Việc làm thẩm định và quản trị rủi ro trong các tổ chức, đặc biệt là ngân hàng và doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài chính và giảm thiểu rủi ro từ các quyết định đầu tư. Cả hai công việc đều yêu cầu một quy trình kiểm tra, đánh giá và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong các giao dịch.
3.1. Thẩm định
Chuyên viên thẩm định làm việc theo một quy trình chặt chẽ và chi tiết. Đầu tiên, họ sẽ thu thập và kiểm tra các tài liệu quan trọng liên quan đến chủ đầu tư và dự án, bao gồm giấy phép thành lập công ty, các thông tin tài chính, nhân sự chủ chốt và các giấy tờ pháp lý khác.
Sau khi có đủ thông tin, chuyên viên thẩm định sẽ xác nhận tính chính xác của các dữ liệu và đánh giá xem dự án có đủ điều kiện để được cấp vốn hay không. Đối với các dự án bất động sản hoặc tài sản lớn, công việc còn bao gồm việc đến tận nơi kiểm tra tình trạng tài sản, so sánh giá trị thị trường và xác minh các vấn đề pháp lý như tranh chấp hay thế chấp.
Ngoài ra, chuyên viên thẩm định còn phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện việc định giá tài sản, cung cấp báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp xử lý khi cần thiết. Những nhiệm vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các quyết định đầu tư.
3.2. Quản trị rủi ro
Công việc của người làm quản trị rủi ro bao gồm việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình nhằm quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Họ phát triển công cụ và mô hình nhận diện, đo lường các rủi ro và cảnh báo kịp thời đến các bộ phận liên quan.
Ngoài ra, vị trí việc làm quản trị rủi ro cũng cần giám sát sự tuân thủ các hạn mức rủi ro đã được phê duyệt và đánh giá, kiểm soát các yếu tố rủi ro trong quá trình hoạt động. Nhân viên quản lý rủi ro cần tham gia vào việc xây dựng, cập nhật các chính sách, quy chế phù hợp với các quy định pháp lý. Đối với các vị trí cấp cao, nhiệm vụ sẽ bao gồm đào tạo nhân sự, tham mưu cho ban lãnh đạo và giám sát việc thực hiện chiến lược quản trị rủi ro.
4. Khu vực tuyển dụng việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro nhiều
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro tại các khu vực lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đang tăng cao, chủ yếu đến từ các tổ chức tài chính, ngân hàng và các công ty có quy mô lớn cần đội ngũ chuyên gia để quản lý, phân tích các rủi ro. Ngoài ra, một số tỉnh thành khác như Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai cũng ghi nhận nhu cầu đáng kể trong ngành này.
4.1. Tuyển dụng việc làm Thẩm định/ Quản trị rủi ro tại Hà Nội
Với vai trò trung tâm chính trị và kinh tế của Việt Nam, Hà Nội tập trung nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng, cũng như các công ty đầu tư lớn. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng việc làm thẩm định và quản trị rủi ro ở đây rất cao. Hà Nội cũng là nơi có nhiều cơ hội cho các chuyên gia đã có kinh nghiệm, đặc biệt là với các chứng chỉ quốc tế như CFA, ACCA.
Theo các trang tuyển dụng trực tuyến, hàng trăm tin tuyển dụng cho vị trí Thẩm định và Quản trị rủi ro được đăng tải mỗi tháng tại Hà Nội. Các vị trí này thường làm việc tại các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính quốc tế.
4.2. Tuyển dụng việc làm Thẩm định/ Quản trị rủi ro tại TP.HCM
TP.HCM cũng là nơi tập trung nhiều tập đoàn lớn, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm thẩm định và quản trị rủi ro cao, với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng. Trong đó, các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty tài chính và công ty bảo hiểm có xu hướng tìm kiếm các chuyên gia quản lý rủi ro có trình độ cao để giúp họ ứng phó với các thay đổi thị trường và các yếu tố pháp lý.
4.3. Tuyển dụng việc làm Thẩm định/ Quản trị rủi ro tại Đà Nẵng
Mặc dù không sôi động bằng Hà Nội và TP.HCM nhưng với sự xuất hiện của các khu công nghiệp và các dự án đầu tư trong và ngoài nước, nhu cầu tuyển dụng việc làm thẩm định và quản trị rủi ro tại Đà Nẵng cũng gia tăng, với hàng chục tin tuyển dụng mỗi tháng trên các trang việc làm trực tuyến. Qua khảo sát, các công ty và doanh nghiệp tại đây thường tìm kiếm các chuyên gia phân tích và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến đầu tư và phát triển dự án.
4.3. Tuyển dụng việc làm Thẩm định/ Quản trị rủi ro tại Hải Phòng
Là một trong những thành phố cảng lớn và trung tâm công nghiệp quan trọng của Việt Nam, Hải Phòng đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp chế tạo, logistics và xuất nhập khẩu. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thẩm định và quản trị rủi ro tại Hải Phòng cũng gia tăng, đặc biệt là trong các ngành có mức độ rủi ro cao như vận tải, cảng biển và các công ty sản xuất lớn.
Hàng tháng, có hàng chục tin tuyển dụng từ các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp đa quốc gia tại Hải Phòng. Nhà tuyển dụng rất cần nhân lực có khả năng đánh giá và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất và giao thương quốc tế.
4.3. Tuyển dụng việc làm Thẩm định/ Quản trị rủi ro tại Bình Dương
Bình Dương là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất. Ngoài ra, Bình Dương cũng chứng kiến sự gia tăng các dự án đầu tư lớn, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các vị trí thẩm định và quản trị rủi ro.
Theo khảo sát trên các trang việc làm tại Hải Phòng, hiện đang có nhu cầu khá lớn về nhân lực thẩm định và quản trị rủi ro, với hàng chục tin tuyển dụng mỗi tháng. Nhiều công ty trong các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp VSIP và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại đây đang tìm kiếm các chuyên gia để quản lý rủi ro tài chính và sản xuất.
4.4. Tuyển dụng việc làm Thẩm định/ Quản trị rủi ro tại Đồng Nai
Đồng Nai là một trong những tỉnh có nền kinh tế công nghiệp phát triển mạnh, với các khu công nghiệp lớn như Amata, Long Thanh và Biên Hòa. Sự gia tăng của các dự án đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các công ty sản xuất và chế tạo, đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai cho vị trí thẩm định và quản trị rủi ro. Hiện tại, các trang tuyển dụng trực tuyến cập nhật hàng chục vị trí việc làm thẩm định mỗi tháng.
Các chuyên gia quản lý rủi ro tại Đồng Nai có thể tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp tại các công ty sản xuất, kiểm soát rủi ro tài chính, vận hành, cũng như các yếu tố liên quan đến môi trường và quản lý chuỗi cung ứng.
5. Yêu cầu đối với việc làm Thẩm định/ Quản trị rủi ro
Đối với các việc làm thẩm định và quản lý rủi ro, các ứng viên cần hiểu rõ các yếu tố tác động đến rủi ro, đồng thời có khả năng đưa ra các giải pháp linh hoạt và hiệu quả. Ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm như giao tiếp, ra quyết định và làm việc dưới áp lực cũng đóng vai trò quan trọng.
-
Yêu cầu về trình độ học vấn và chứng chỉ liên quan:
-
Bằng cử nhân đại học là tối thiểu, ưu tiên thạc sĩ trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
-
Chứng chỉ quốc tế như CFA, ACCA, CPA sẽ là lợi thế lớn, đặc biệt đối với các vị trí cấp quản lý như trưởng nhóm hay giám đốc.
-
-
Yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng:
-
Kiến thức vững về khung quản trị rủi ro và các yếu tố tác động đến rủi ro trong doanh nghiệp.
-
Kỹ năng định lượng và phân tích dữ liệu tài chính, với khả năng sử dụng thành thạo Excel và các công cụ tài chính khác.
-
Hiểu biết về kinh tế học, kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp để đánh giá chính xác các tác động của rủi ro.
-
-
Kỹ năng cá nhân cần thiết:
-
Khả năng giao tiếp thuyết phục và làm việc hiệu quả với nhiều đối tượng trong doanh nghiệp.
-
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để đưa ra những chiến lược giảm thiểu rủi ro.
-
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả, đặc biệt trong môi trường làm việc có áp lực cao.
-
-
Phẩm chất cần có trong công việc quản trị rủi ro:
-
Khả năng giải quyết vấn đề: Luôn sáng tạo và thận trọng khi tiếp cận và xử lý các vấn đề rủi ro.
-
Khả năng phân tích: Tính toán và đánh giá các tác động tiềm tàng của rủi ro đối với doanh nghiệp.
-
Kỹ năng giao tiếp: Đảm bảo thông tin rủi ro được truyền đạt rõ ràng và chính xác tới tất cả các bên liên quan.
-
Khả năng đàm phán: Thương lượng và đạt được sự đồng thuận trong việc áp dụng chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.
-
Đặc biệt, các ứng viên thường được yêu cầu có nền tảng vững về tài chính và các chứng chỉ quốc tế để đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.
Những phẩm chất này giúp nhân viên quản lý rủi ro có thể ứng phó với các tình huống thay đổi đột ngột và đạt được hiệu quả cao trong công việc.
Lưu ý: Yêu cầu cụ thể đối với các vị trí việc làm thẩm định và quản trị rủi ro có thể thay đổi tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, quy mô tổ chức và cấp bậc công việc.
Việc làm Thẩm định và quản trị rủi ro đang là một trong những lĩnh vực "hot" nhất trên thị trường lao động hiện nay. Các công ty tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… rất cần ứng viên có kỹ năng chuyên môn cao về thẩm định và quản trị rủi ro. Mức lương dành cho các vị trí này thường rất hấp dẫn dao động từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng đi kèm với nhiều phúc lợi khác như bảo hiểm sức khỏe, thưởng lễ, cơ hội thăng tiến...