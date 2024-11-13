Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 265 Tôn Đức Thắng, Phương Hàng Bột, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Dọn dẹp vệ sinh chung phòng nha ( ghế máy, thiết bị, bàn làm việc, ...)

- Xử lí vô trùng vô khuẩn dụng cụ, sắp xếp – chuẩn bị - bảo quản dụng cụ

- Chụp fjlm X-quang hỗ trợ chuẩn đoán hình ảnh khi cần thiết (phụ tá nam)

- Chuẩn bị bệnh nhân (nhắc nhở, hỏi han tình hình trước khi khám điều trị)

- Hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lí - xử lí các trường hợp cấp cứu y tế khi cần thiết

- Hỗ trợ bác sĩ trong các công việc chuyên môn

+ Vệ sinh răng miệng

+ Chụp ảnh lấy thông tin ban đầu

+ Đặt chỉ - lấy dấu phục hình

+ Làm các điều trị chuyên môn theo chỉ định của bác sĩ

+ Cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong quá trình điều trị

- Thu thập thông tin về dịch vụ - điều trị - lịch hẹn lưu trữ vào phần mềm quản lí hồ sơ của bệnh nhân theo từng ngày điều trị

- Xử lí – dọn dẹp dụng cụ/ thiết bị & lau dọn ghế máy sau mỗi ca điều trị

- Cung cấp & hướng dẫn các lưu ý sau khi điều trị

- Cung cấp thông tin cơ bản về chăm sóc sức khỏe răng miệng

- Kiểm tra – kiểm soát – đặt – lưu trữ nguyên vật liệu –thiết bị - dụng cụ đảm bảo công việc diễn ra 1 cách tốt nhất ( PT quản lí kho)

- Tạo trải nghiệm khách hàng tại cơ sở.

- Tuân thủ đúng nội quy, quy định Công ty

- Thực hiện các công việc phát sinh từ chỉ đạo Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chương trình đào tạo nha sĩ, răng hàm mặt hoặc liên quan.

- Chứng nhận hoặc bằng cấp liên kết trong một chương trình đào tạo nha sĩ được công nhận.

- Hiểu về quy trình vệ sinh răng miệng và các thiết bị, vật tư dùng trong nha khoa.

- Kinh nghiệm sử dụng máy tính cho nhiều nhiệm vụ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói.

- Có khả năng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, lịch sự và cởi mở.

- Luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh, sạch sẽ và gọn gàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6 – 15 triệu + thưởng KPI + phụ cấp ăn trưa

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc năng động trẻ trung, thân thiện, hỗ trợ điện thoại phục vụ công việc

Không gian làm việc trẻ trung, thoáng đãng

Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện

Có gói chương trình Nha khoa dành riêng cho nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại phòng khám.

Tham gia các hoạt động ngoài giờ ,vui chơi, du lịch ...

