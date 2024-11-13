Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 265 Tôn Đức Thắng, Phương Hàng Bột, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Dọn dẹp vệ sinh chung phòng nha ( ghế máy, thiết bị, bàn làm việc, ...)
- Xử lí vô trùng vô khuẩn dụng cụ, sắp xếp – chuẩn bị - bảo quản dụng cụ
- Chụp fjlm X-quang hỗ trợ chuẩn đoán hình ảnh khi cần thiết (phụ tá nam)
- Chuẩn bị bệnh nhân (nhắc nhở, hỏi han tình hình trước khi khám điều trị)
- Hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lí - xử lí các trường hợp cấp cứu y tế khi cần thiết
- Hỗ trợ bác sĩ trong các công việc chuyên môn
+ Vệ sinh răng miệng
+ Chụp ảnh lấy thông tin ban đầu
+ Đặt chỉ - lấy dấu phục hình
+ Làm các điều trị chuyên môn theo chỉ định của bác sĩ
+ Cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong quá trình điều trị
- Thu thập thông tin về dịch vụ - điều trị - lịch hẹn lưu trữ vào phần mềm quản lí hồ sơ của bệnh nhân theo từng ngày điều trị
- Xử lí – dọn dẹp dụng cụ/ thiết bị & lau dọn ghế máy sau mỗi ca điều trị
- Cung cấp & hướng dẫn các lưu ý sau khi điều trị
- Cung cấp thông tin cơ bản về chăm sóc sức khỏe răng miệng
- Kiểm tra – kiểm soát – đặt – lưu trữ nguyên vật liệu –thiết bị - dụng cụ đảm bảo công việc diễn ra 1 cách tốt nhất ( PT quản lí kho)
- Tạo trải nghiệm khách hàng tại cơ sở.
- Tuân thủ đúng nội quy, quy định Công ty
- Thực hiện các công việc phát sinh từ chỉ đạo Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chương trình đào tạo nha sĩ, răng hàm mặt hoặc liên quan.
- Chứng nhận hoặc bằng cấp liên kết trong một chương trình đào tạo nha sĩ được công nhận.
- Hiểu về quy trình vệ sinh răng miệng và các thiết bị, vật tư dùng trong nha khoa.
- Kinh nghiệm sử dụng máy tính cho nhiều nhiệm vụ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói.
- Có khả năng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, lịch sự và cởi mở.
- Luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh, sạch sẽ và gọn gàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6 – 15 triệu + thưởng KPI + phụ cấp ăn trưa
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc năng động trẻ trung, thân thiện, hỗ trợ điện thoại phục vụ công việc
Không gian làm việc trẻ trung, thoáng đãng
Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện
Có gói chương trình Nha khoa dành riêng cho nhân viên và người thân sử dụng dịch vụ tại phòng khám.
Tham gia các hoạt động ngoài giờ ,vui chơi, du lịch ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, số nhà 69 Phố Nguyễn Hy Quang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

