Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
- Hà Nội: The manor Central Park Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tìm kiếm trên hệ thống đại lý nước ngoài và tư vấn cho họ về dịch vụ logistics như : Sea Ocean, Air, Trucking, Customs Clearance,...
- Thường xuyên liên lạc, chăm sóc khách hàng đại lý nước ngoài qua điện thoại, email hoặc gặp mặt để cung cấp giá cả cạnh tranh và chất lượng dịch vụ linh hoạt, nhanh chóng, tốt nhất cho hệ thống Đại lý. Mục tiêu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đại lý nước ngoài, gia tăng sản lượng bán hàng và Hiệu quả lợi nhuận.
- Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng đại lý nước ngoài và Việt Nam các thông tin về lô hàng một cách đẩy đủ, chính xác và nhanh chóng, đảm bảo rằng tất cả các lô hàng đi và đến đều không bị hư hại hay nhầm lẫn.
- Chủ động phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác đối với các sự việc phát sinh liên quan đến Đại lý, Network.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành logistics, hải quan, kinh tế, ngoại thương, thương mại quốc tế, vận tải biển/hàng không….
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên chờ bằng, đại học năm cuối đang làm luận văn
- Thành thạo tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản để phục vụ trong việc trao đổi thông tin với khách hàng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và tham vọng, muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập cao: 10.000.000 – 35.000.000vnđ
- Lương cứng không giới hạn (xét theo năng lực, được thương lượng khi pv), thưởng bonus, lương tháng 13, xét tăng lương theo hiệu quả công việc KPI…..
- Được làm việc trong môi trường quốc tế, mở rộng mối quan hệ trên toàn thế giới
- Phát triển khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng, làm việc nhóm, tư duy xử lý công việc và chịu áp lực công việc.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phúc lợi, thưởng các dịp lễ tết, du lịch hàng năm...theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
