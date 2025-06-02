Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

- Tìm kiếm trên hệ thống đại lý nước ngoài và tư vấn cho họ về dịch vụ logistics như : Sea Ocean, Air, Trucking, Customs Clearance,...

- Thường xuyên liên lạc, chăm sóc khách hàng đại lý nước ngoài qua điện thoại, email hoặc gặp mặt để cung cấp giá cả cạnh tranh và chất lượng dịch vụ linh hoạt, nhanh chóng, tốt nhất cho hệ thống Đại lý. Mục tiêu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đại lý nước ngoài, gia tăng sản lượng bán hàng và Hiệu quả lợi nhuận.

- Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng đại lý nước ngoài và Việt Nam các thông tin về lô hàng một cách đẩy đủ, chính xác và nhanh chóng, đảm bảo rằng tất cả các lô hàng đi và đến đều không bị hư hại hay nhầm lẫn.

- Chủ động phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác đối với các sự việc phát sinh liên quan đến Đại lý, Network.