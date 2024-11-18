Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH GO GLOBAL INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GO GLOBAL INC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại CÔNG TY TNHH GO GLOBAL INC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn Phòng TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Search for potential customers through various channels.
Contact and approach potential customers.
Plan in detail and implement marketing campaigns for each service of the company.
Introduce the company's services, offer shipping rates and services
Take care of customers during the service usage process.
Collect customer feedback to improve service quality.
Report work weekly/monthly/quarterly to superiors.
Knowledge of the logistics industry is an advantage.
Other tasks as required.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.
Liên hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chiến dịch marketing cho từng dịch vụ của công ty.
Giới thiệu dịch vụ của công ty chào cước vận chuyển và các dịch vụ
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.
Có kiến thức ngành logistics là 1 lợi thế.
Các công việc khác được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Have more than 5 years of experience in the above positions
Communicate fluently in English or Chinese to meet and work with foreign partners
Can work on business trips to provinces in Vietnam and abroad.
Có trên 5 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí như trên
Giao tiếp thành thạo tiếng anh hoặc tiếng hoa để gặp gở và làm việc với các đối tác nước ngoài
Có thể đi công tác ở các tỉnh thành trong nước hoặc ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH GO GLOBAL INC Thì Được Hưởng Những Gì

Review annual salary increase.
Travel, holidays, birthdays, Team building,...
Annual leave: 12 days. - Fun working environment, super comfortable..
Welfare regime, social insurance and health insurance, remuneration according to regulations.
Xét tăng lương hàng năm
Du lịch, nghỉ lễ, sinh nhật, Teambuilding,...
Nghỉ phép hàng năm: 12 ngày
Môi trường làm việc vui vẻ, siêu thoải mái..
Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đãi ngộ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GO GLOBAL INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

