Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH GO GLOBAL INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn Phòng TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ Phường 2, Tân Bình

Search for potential customers through various channels.

Contact and approach potential customers.

Plan in detail and implement marketing campaigns for each service of the company.

Introduce the company's services, offer shipping rates and services

Take care of customers during the service usage process.

Collect customer feedback to improve service quality.

Report work weekly/monthly/quarterly to superiors.

Knowledge of the logistics industry is an advantage.

Other tasks as required.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.

Liên hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chiến dịch marketing cho từng dịch vụ của công ty.

Giới thiệu dịch vụ của công ty chào cước vận chuyển và các dịch vụ

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.

Có kiến thức ngành logistics là 1 lợi thế.

Các công việc khác được yêu cầu.

Have more than 5 years of experience in the above positions

Communicate fluently in English or Chinese to meet and work with foreign partners

Can work on business trips to provinces in Vietnam and abroad.

Có trên 5 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí như trên

Giao tiếp thành thạo tiếng anh hoặc tiếng hoa để gặp gở và làm việc với các đối tác nước ngoài

Có thể đi công tác ở các tỉnh thành trong nước hoặc ngoài nước.

Review annual salary increase.

Travel, holidays, birthdays, Team building,...

Annual leave: 12 days. - Fun working environment, super comfortable..

Welfare regime, social insurance and health insurance, remuneration according to regulations.

Xét tăng lương hàng năm

Du lịch, nghỉ lễ, sinh nhật, Teambuilding,...

Nghỉ phép hàng năm: 12 ngày

Môi trường làm việc vui vẻ, siêu thoải mái..

Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đãi ngộ theo quy định.

