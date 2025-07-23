Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu

SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Thợ làm bánh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: Cầu Bãi Bàng 2, QL1D, Xã Xuân Hải (Cách GO Quy Nhơn chỉ 12km), Thị xã Sông Cầu

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

    - Thực hiện các loại bánh ngọt theo công thức tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và hương vị đồng nhất.
    - Đề xuất và thử nghiệm sản phẩm mới phù hợp với xu hướng, thị hiếu khách hàng.
    - Kiểm tra hàng tồn kho, chất lượng nguyên liệu; chuẩn bị đầy đủ công cụ, dụng cụ và nguyên vật liệu trước ca làm việc.
    - Trang trí và kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi phục vụ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ và an toàn.
    - Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ, thiết bị và máy móc được sử dụng và bảo quản đúng quy trình.
    - Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy của bếp và resort.
    - Phối hợp với các bộ phận liên quan, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bếp trưởng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

    - Có kỹ năng nghề làm bánh, chứng chỉ nghề hoặc kinh nghiệm làm bánh thực tế.
    - Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại khách sạn, resort hoặc môi trường bếp chuyên nghiệp.
    - Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Xuân Hải (Sông Cầu – Phú Yên) hoặc Quy Nhơn (Bình Định).
    - Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận.

Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON Thì Được Hưởng Những Gì

    - Mức lương cơ bản cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
    - Phụ cấp thêm service charge hàng tháng theo doanh thu của khách sạn.
    - Phụ cấp thêm đi lại dành cho ứng viên ở xa.
    - Đóng BHXH theo quy định của pháp luật khi đủ điều kiện.
    - Cung cấp bữa ăn miễn phí trong ca làm việc.
    - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,…
    - Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, gần gũi với thiên nhiên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 2, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

