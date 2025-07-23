Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: Cầu Bãi Bàng 2, QL1D, Xã Xuân Hải (Cách GO Quy Nhơn chỉ 12km), Thị xã Sông Cầu

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện các loại bánh ngọt theo công thức tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và hương vị đồng nhất.

- Đề xuất và thử nghiệm sản phẩm mới phù hợp với xu hướng, thị hiếu khách hàng.

- Kiểm tra hàng tồn kho, chất lượng nguyên liệu; chuẩn bị đầy đủ công cụ, dụng cụ và nguyên vật liệu trước ca làm việc.

- Trang trí và kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi phục vụ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ và an toàn.

- Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ, thiết bị và máy móc được sử dụng và bảo quản đúng quy trình.

- Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy của bếp và resort.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bếp trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kỹ năng nghề làm bánh, chứng chỉ nghề hoặc kinh nghiệm làm bánh thực tế.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại khách sạn, resort hoặc môi trường bếp chuyên nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Xuân Hải (Sông Cầu – Phú Yên) hoặc Quy Nhơn (Bình Định).

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận.

Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.

- Phụ cấp thêm service charge hàng tháng theo doanh thu của khách sạn.

- Phụ cấp thêm đi lại dành cho ứng viên ở xa.

- Đóng BHXH theo quy định của pháp luật khi đủ điều kiện.

- Cung cấp bữa ăn miễn phí trong ca làm việc.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,…

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, gần gũi với thiên nhiên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

