Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: 80 đ số 18 KDC Vạn Phát, Ninh Kiều, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tổng đài, điều phối tài xế của công ty

- Triển khai các hoạt động tuyển dụng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch.

- Ghi nhận và báo cáo thông tin phản hồi từ khách hàng, đề xuất phương án xử lý kịp thời và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH

Biết thông kê, phân tích số liệu khách hàng.

Ưu tiên từng làm ở các app công nghệ, hỗ trợ vận hành mảng giao hàng và giao đồ ăn.

Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương.

Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1.5m trở lên

Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH

Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội trải nghiệm xe máy điện Vinfast

Có cơ hội học tập và phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

