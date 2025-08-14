Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Yên: 80 đ số 18 KDC Vạn Phát, Ninh Kiều, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tổng đài, điều phối tài xế của công ty
- Triển khai các hoạt động tuyển dụng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch.
- Ghi nhận và báo cáo thông tin phản hồi từ khách hàng, đề xuất phương án xử lý kịp thời và hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH
Biết thông kê, phân tích số liệu khách hàng.
Ưu tiên từng làm ở các app công nghệ, hỗ trợ vận hành mảng giao hàng và giao đồ ăn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương.
Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1.5m trở lên
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội trải nghiệm xe máy điện Vinfast
Có cơ hội học tập và phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
