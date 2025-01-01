Công việc Thực phẩm đồ uống

Việc làm thực phẩm đồ uống đang thu hút nhiều ứng viên với mức lương trung bình cho các vị trí trong ngành dao động từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng đặc biệt ở các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Để ứng tuyển thành công, ứng viên cần trang bị kỹ năng chuyên môn vững vàng và biết nắm bắt xu hướng mới trong ngành.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên Thực phẩm Đồ uống

Nhân viên trong ngành thực phẩm đồ uống là những người đảm nhận các công việc liên quan đến chế biến, phục vụ, quản lý hoặc phân phối các sản phẩm thực phẩm, đồ uống đến tay người tiêu dùng. Họ có thể làm việc tại nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, hay trong các nhà máy sản xuất thực phẩm công nghiệp. Việc làm thực phẩm đồ uống thường đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng giao tiếp tốt để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Hiện nay, ngành thực phẩm đồ uống đang trở thành lĩnh vực có sức hút lớn trên thị trường lao động. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, năm 2023, doanh thu ngành này đạt trên 60 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự tăng mạnh, đặc biệt ở các vị trí như nhân viên phục vụ, pha chế, quản lý nhà hàng và chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm. Từ đó không chỉ mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn mà tạo điều kiện cho nhân sự phát triển lâu dài, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng quy mô.

Ứng viên muốn gia nhập thị trường tuyển dụng đầy cạnh tranh này cần đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc linh hoạt và kiến thức chuyên môn vững vàng để thu hút nhà tuyển dụng.

Nhân viên ngành thực phẩm đồ uống đảm nhận các công việc chế biến, phục vụ, quản lý và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Thực phẩm Đồ uống

Ngành thực phẩm đồ uống không chỉ thu hút bởi sự đa dạng trong công việc mà còn bởi mức thu nhập tương đối ổn định, phù hợp với nhiều cấp độ lao động. Mức lương trung bình trong lĩnh vực này dao động từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí, kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm việc của mỗi người. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương tham khảo của một số vị trí phổ biến:

Việc làm Thực phẩm/Đồ uống Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên đóng gói 6.000.000 – 10.000.000 Nhân viên sơ chế 6.500.000 – 15.000.000 Nhân viên sản xuất 7.000.000 – 17.000.000 Nhân viên pha chế 8.000.000 – 15.000.000 Nhân viên QA/QC 10.000.000 – 15.000.000 Nhân viên thị trường 12.000.000 – 18.000.000 Nhân viên kinh doanh 15.000.000 – 25.000.000 Nhân viên R&D 20.000.000 – 30.000.000

3. Những việc làm Thực phẩm Đồ uống phổ biến hiện nay

Ngành thực phẩm đồ uống hiện nay đang chứng kiến sự đa dạng hóa về các vị trí việc làm. Từ khâu sáng tạo ra sản phẩm mới đến việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, mỗi công đoạn đều cần đến những chuyên gia có kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

3.1. Nhân viên pha chế

Nhân viên pha chế là một vị trí quan trọng tại các quán bar, pub, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh đồ uống khác. Họ có nhiệm vụ chính là tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, sau đó chuẩn bị đồ uống theo đúng tiêu chuẩn. Công việc này được chia thành hai chuyên môn chính: Bartender và Barista.

Bartender tập trung vào việc pha chế các loại đồ uống có cồn như mocktail và cocktail, đồng thời cần được đào tạo bài bản để phân biệt, bảo quản nguyên liệu và thực hiện những công thức pha chế phức tạp. Trong khi đó, Barista lại chuyên về pha chế những loại cà phê như Cappuccino, Latte, Espresso hay Macchiato. Nhân viên Barista thường được rèn luyện thêm kỹ năng tạo hình, trang trí nhằm mang đến những thức uống vừa chất lượng vừa thẩm mỹ. Cả hai nghiệp vụ này đều đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Nhân viên pha chế có nhiệm vụ chính tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, sau đó chuẩn bị đồ uống theo đúng tiêu chuẩn

3.2. Nhân viên sơ chế

Nhân viên sơ chế là việc làm thực phẩm đồ uống thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Họ đóng vai trò hỗ trợ đầu bếp chính và phụ bếp bằng cách chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho quá trình chế biến. Công việc này bao gồm xử lý thịt heo, thịt bò, cá, cũng như sơ chế rau củ quả, đảm bảo nguyên liệu sẵn sàng cho từng món ăn trong thực đơn. Việc sơ chế thực phẩm phải tuân theo yêu cầu riêng của từng món để đảm bảo chất lượng cũng như mang lại hương vị tiêu chuẩn nhất cho khách hàng.

3.3. Nhân viên R&D

Trong phạm vi việc làm thực phẩm đồ uống, R&D là viết tắt của Research and Development, là bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động nghiên cứu và cải tiến sản phẩm hoặc quy trình sản xuất. Vai trò chính của họ là phát triển các sản phẩm/ dịch vụ mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào bộ máy sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời hỗ trợ chiến lược tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp. Bộ phận này đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3.4. Nhân viên thị trường

Nhân viên thị trường còn được biết đến với tên gọi chuyên viên phát triển thị trường, đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu và thông tin thực tế. Thông qua quá trình khảo sát, họ tiến hành ghi nhận ý kiến từ khách hàng cũng như cập nhật các biến động trên thị trường, từ đó cung cấp cơ sở thông tin chính xác phục vụ cho các quyết định kinh doanh và chiến lược phát triển.

3.5. Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh, hay còn gọi là nhân viên sales, cũng là một trong các việc làm thực phẩm đồ uống được tìm kiếm nhiều. Đây sẽ là những người đảm nhiệm công việc bán hàng cho doanh nghiệp. Vai trò của họ bao gồm tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời tư vấn, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Để thực hiện tốt công việc, nhân viên sales cần nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty, am hiểu thị trường và nhóm khách hàng mục tiêu. Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp, thuyết phục, quản lý thời gian hiệu quả và kỹ năng đàm phán cũng là những yếu tố cần thiết giúp họ đạt được các chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh.

3.6. Nhân viên QA/ QC

Nhân viên QA/QC (Quản lý chất lượng) là những người chịu trách nhiệm giám sát, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Công việc này yêu cầu sự hiểu biết sâu về quy trình kiểm định chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Nhân viên QA/QC chịu trách nhiệm giám sát, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất

3.8. Nhân viên sản xuất

Nhân viên sản xuất là những người thực hiện công việc sản xuất hàng loạt sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất. Tùy theo ngành nghề việc làm thực phẩm đồ uống khác nhau cũng như đặc thù của mỗi công ty, công việc của họ có thể bao gồm vận hành máy móc, lắp ráp linh kiện, kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm,...

Những nhân viên sản xuất có kinh nghiệm lâu năm sẽ có cơ hội thăng tiến vào các vị trí quản lý cao hơn trong bộ phận sản xuất, chẳng hạn như tổ phó, tổ trưởng hoặc quản lý sản xuất, tùy thuộc vào năng lực và yêu cầu công việc.

3.10. Nhân viên đóng gói

Nhân viên đóng gói (packer) là những người đảm nhận công việc đóng gói sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kho bãi hoặc trung tâm phân phối. Đây là một bước quan trọng trong quy trình sản xuất và phân phối hàng hóa. Việc đóng gói đúng cách không chỉ giúp bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng trong quá trình vận chuyển mà còn nâng cao khả năng bảo quản, đảm bảo sản phẩm được giữ nguyên chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Thực phẩm Đồ uống nhiều nhất

Thị trường việc làm thực phẩm đồ uống tại Việt Nam đang vô cùng sôi động, đặc biệt tập trung ở các đô thị lớn như HCM, Hà Nội. Cùng điểm qua những địa điểm có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất hiện nay.

4.1. Việc làm Thực phẩm Đồ uống tại Đà Nẵng

Với vị trí là một trong những thành phố trọng điểm phát triển về du lịch và kinh tế miền Trung, Đà Nẵng đang ngày càng trở thành điểm nóng trong tuyển dụng việc làm thực phẩm đồ uống. Thành phố có nhiều nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang tìm kiếm nhân sự trong lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cao cấp cho du khách. Do đó, các công việc như nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ, hay quản lý nhà hàng luôn có nhu cầu tuyển dụng cao. Trên các trang web tìm việc, số lượng tin tuyển dụng ngành F&B tại Đà Nẵng đang có xu hướng tăng trưởng ổn định khoảng vài chục tin mỗi tháng.

4.2. Việc làm Thực phẩm Đồ uống tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và thương mại lớn nhất của Việt Nam, nơi có sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi nhà hàng, quán cà phê, hệ thống siêu thị và các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng trong ngành thực phẩm đồ uống tại đây luôn ở mức cao, với hàng nghìn tin được đăng tuyển mỗi tháng. Các doanh nghiệp tại TP.HCM đang tích cực tìm kiếm nhân lực cho các vị trí từ nhân viên pha chế, nhân viên sản xuất, đến các chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, thành phố này còn thu hút nhiều thương hiệu quốc tế và các doanh nghiệp startup, tạo cơ hội lớn cho ứng viên trong ngành thực phẩm và đồ uống.

TP.HCM thu hút nhiều thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp startup, tạo cơ hội lớn cho ứng viên trong ngành thực phẩm và đồ uống

4.3. Việc làm Thực phẩm Đồ uống tại Hà Nội

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, cũng là một trung tâm văn hóa và chính trị quan trọng. Với sự phát triển của các ngành dịch vụ - thực phẩm, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho việc làm thực phẩm đồ uống tại đây cũng không ngừng tăng lên. Các nhà hàng, khách sạn cao cấp, cùng với các chuỗi cà phê, cửa hàng đồ ăn nhanh đều có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt là trong các công việc liên quan đến chế biến và phục vụ. Theo một khảo sát gần đây, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành F&B tại Hà Nội luôn ở mức cao, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết.

4.4. Việc làm Thực phẩm Đồ uống tại Cần Thơ

Cần Thơ, trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là một thị trường việc làm F&B tiềm năng. Sự phát triển của du lịch, cùng với nhu cầu thưởng thức ẩm thực ngày càng cao của người dân cũng như du khách đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm thực phẩm đồ uống hấp dẫn. Mặc dù số lượng tin tuyển dụng tại Cần Thơ có thể không bằng các thành phố lớn, nhưng Cần Thơ vẫn là một khu vực đáng để khai thác trong tương lai.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Thực phẩm Đồ uống

Để thành công trong lĩnh vực F&B đầy cạnh tranh, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao từ phía nhà tuyển dụng. Do tính chất việc làm thực phẩm đồ uống, các yêu cầu ngày càng trở nên khắt khe hơn nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Dưới đây là một số yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng trong ngành này thường đưa ra:

Kỹ năng chuyên môn vững vàng: Ứng viên cần có kiến thức sâu rộng về sản phẩm, quy trình sản xuất, cũng như kỹ thuật chế biến. Đặc biệt, các vị trí như nhân viên pha chế, đầu bếp hay chuyên viên R&D cần có khả năng sáng tạo và hiểu biết sâu sắc về xu hướng ẩm thực hiện đại.

Khả năng giao tiếp tốt: Công việc trong ngành thực phẩm đồ uống đòi hỏi ứng viên có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng, đồng nghiệp và các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Kỹ năng lắng nghe, truyền đạt thông tin rõ ràng cũng là yếu tố quan trọng để tạo dựng một mối quan hệ bền vững.

Tinh thần làm việc nhóm: Hầu hết việc làm thực phẩm đồ uống đều yêu cầu nhân viên có khả năng làm việc nhóm cao. Những người biết phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác sẽ dễ hoàn thành công việc một cách hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Khả năng chịu áp lực công việc: Các ứng viên cần có sức khỏe tốt và tinh thần vững vàng để có thể làm việc dưới nhiều áp lực, đặc biệt trong môi trường nhà hàng, khách sạn nơi yêu cầu tốc độ và sự chính xác cao.

Sự linh hoạt và sáng tạo: Những công việc như phát triển sản phẩm mới hay pha chế đồ uống đòi hỏi sự sáng tạo cùng khả năng thích nghi với những thay đổi liên tục của thị trường.

Chăm chỉ và tỉ mỉ: Đây là yếu tố không thể thiếu đối với những công việc yêu cầu phải chuẩn bị nguyên liệu kỹ lưỡng và kiểm soát chất lượng sản phẩm như nhân viên sơ chế, kiểm tra chất lượng hoặc đóng gói.

Do tính chất công việc, yêu cầu đối với việc làm thực phẩm đồ uống ngày càng khắt khe để đảm bảo chất lượng dịch vụ, sản phẩm

Việc làm thực phẩm đồ uống ngày nay không ngừng đổi mới, với nhiều vị trí đa dạng đòi hỏi người lao động phải không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng. Với mức lương cạnh tranh, từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ mỗi tháng, đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng dành cho các ứng viên muốn phát triển bản thân.