Công việc Thợ làm bánh

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 22 kết quả / Từ khoá "Thợ làm bánh"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Thợ làm bánh

-

Có 22 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 31/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PTP VINA
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH PTP VINA
Hạn nộp: 19/04/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Thợ làm bánh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PTP VINA
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH PTP VINA
Hạn nộp: 25/02/2025
Phú Thọ Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nesta
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 Triệu
Công ty TNHH Nesta
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Cao Bằng Hà Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nesta
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD
Công ty TNHH Nesta
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asia Ingredients Group
Tuyển Thợ làm bánh Asia Ingredients Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Asia Ingredients Group
Hạn nộp: 09/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD
Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Chem Hải Phòng Engineering Plastics
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH LG Chem Hải Phòng Engineering Plastics làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 700 USD
Công Ty TNHH LG Chem Hải Phòng Engineering Plastics
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào
Hạn nộp: 23/02/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Thợ làm bánh Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 13/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Thợ làm bánh Paris Baguette làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Thợ làm bánh Paris Baguette làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 58 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 05/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 58 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Hạn nộp: 29/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 23/11/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Lotus Media
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần Lotus Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 81 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Lotus Media
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 81 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
5.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Hiện nay, tuyển thợ làm bánh tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, nhà hàng, khách sạn. Việc làm thợ làm bánh có mức lương dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Đây là cơ hội hấp dẫn cho những ai yêu thích nghề làm bánh với tính sáng tạo, tinh tế và gu thẩm mỹ cao.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm thợ làm bánh

Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực thợ làm bánh đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh ngành chế biến thực phẩm ngày càng phát triển. Theo thống kê, mỗi năm, ngành này cần bổ sung từ 11.000 đến 20.000 lao động, tạo ra cơ hội việc làm rộng mở cho những ai mong muốn theo đuổi nghề làm bánh. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm mà còn cho thấy sức hút của nghề làm bánh trong việc đáp ứng các xu hướng ẩm thực hiện đại.

Tuyển dụng thợ làm bánh chịu ảnh hưởng lớn từ sự phát triển của lĩnh vực Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn (NHKS). Khi du lịch phát triển, nhu cầu về các sản phẩm bánh chất lượng cao ngày càng tăng, kéo theo tình trạng "khát" nhân lực trong ngành. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo và tuyển thợ làm bánh có tay nghề để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng. Vì vậy mà hiện nay có hơn 100 tin tuyển thợ làm bánh đang được đăng tải trên các nền tảng tuyển dụng.

Với kinh nghiệm tốt, người làm bánh có thể trở thành trưởng bếp hoặc đảm nhận vai trò quản lý trong các khách sạn, nhà hàng lớn, hay thậm chí tự mở cửa hàng bánh riêng. Nghề này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn là cơ hội để người lao động phát triển kỹ năng sáng tạo, xây dựng dấu ấn cá nhân trong ngành ẩm thực.

Tuyển thợ làm bánh gia tăng mạnh mẽ trước sự phát triển của ngành chế biến thực phẩm
Tuyển thợ làm bánh gia tăng mạnh mẽ trước sự phát triển của ngành chế biến thực phẩm

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Việc làm thợ làm bánh

Mức lương của thợ làm bánh hiện nay khá đa dạng, phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và quy mô nơi làm việc. Theo thống kê, thu nhập trong ngành này dao động từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế của nhiều lao động. Cụ thể:

Chức vụ Kinh nghiệm Mức lương (VNĐ/tháng)
Phụ bếp bánh Dưới 1 năm 4.000.000 - 6.000.000
Thợ làm bánh/ Đầu bếp bánh Từ 2 - 3 năm 8.000.000 - 12.000.000
Tổ trưởng bếp bánh Từ 3 - 5 năm 15.000.000 - 25.000.000
Quản lý bếp bánh Từ 5 - 8 năm 30.000.000 - 50.000.000
Chuyên gia bếp bánh Trên 8 năm 50.000.000 - 80.000.000

3. Mô tả công việc của thợ làm bánh

Thợ làm bánh là người sáng tạo và chế biến các loại bánh từ những món bánh truyền thống đến những sáng tạo mới mẻ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà thợ làm bánh thực hiện hàng ngày:

  • Chuẩn bị nguyên liệu: Đo lường và chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần thiết cho quá trình làm bánh như bột, đường, sữa, trứng, men nở và các hương liệu.
  • Nhào bột và làm các công đoạn tiền kỳ: Trộn bột và các nguyên liệu theo đúng công thức, nhào bột cho đến khi đạt được độ mềm mịn cần thiết.
  • Làm các loại bánh: Thực hiện các công đoạn như nướng, chiên, hấp để tạo ra các loại bánh khác nhau như bánh mì, bánh ngọt, bánh kem, bánh quy.
  • Trang trí bánh: Sử dụng kem, hoa quả, socola hoặc các nguyên liệu trang trí khác để tạo ra vẻ ngoài hấp dẫn cho sản phẩm.
  • Kiểm tra chất lượng bánh: Đảm bảo rằng bánh đạt yêu cầu về hương vị, màu sắc, và hình thức đồng thời kiểm tra nhiệt độ khi nướng để bánh không bị cháy hay sống.
  • Vệ sinh và bảo quản dụng cụ: Làm sạch các dụng cụ, máy móc và khu vực làm việc để duy trì môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ.
  • Sáng tạo và thử nghiệm công thức mới: Thử nghiệm với các công thức mới hoặc cải tiến các công thức bánh hiện có để đem đến sự đổi mới cho thực đơn.
  • Quản lý thời gian: Đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ để bánh luôn tươi ngon khi được phục vụ khách hàng.

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm thợ làm bánh

Nhu cầu tuyển dụng thợ bánh hiện nay tăng mạnh tại các thành phố lớn, nơi ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn phát triển và đòi hỏi sự sáng tạo trong ẩm thực. Mỗi khu vực sẽ có những đặc trưng riêng về thị trường lao động và cơ hội nghề nghiệp.

4.1. Tuyển dụng thợ làm bánh tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hóa, nơi các tiệm bánh và nhà hàng nổi tiếng không ngừng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với sự phát triển của ngành ẩm thực kết hợp truyền thống và hiện đại, mức lương cho việc làm thợ làm bánh tại đây dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí và kinh nghiệm.

Các thương hiệu nổi tiếng như Anh Hòa Bakery, TOUS les JOURS Vietnam, Thu Hương Baker… thường xuyên tuyển dụng, mang đến nhiều cơ hội việc làm ổn định và tiềm năng phát triển lâu dài.

Việc làm thợ làm bánh các thành phố lớn dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng
Việc làm thợ làm bánh các thành phố lớn dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

4.2. Tuyển thợ làm bánh TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với các chuỗi tiệm bánh hiện đại như Tous Les Jours hay Paris Baguette chiếm lĩnh thị trường. Do nhu cầu tiêu dùng cao, mức lương khi tuyển thợ làm bánh tại đây nằm trong khoảng 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Đặc biệt với những thợ bánh sáng tạo hoặc có kỹ năng chuyên sâu, cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng bếp bánh hoặc quản lý rất rộng mở.

4.3. Việc làm thợ làm bánh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng nổi tiếng với môi trường làm việc gần gũi, tập trung vào chất lượng dịch vụ du lịch. Các khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng lớn như Le Bordeaux Bakery hay Vinpearl thường xuyên tuyển dụng thợ làm bánh tay nghề cao với mức lương từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài việc làm ổn định, thợ làm bánh tại Đà Nẵng còn có cơ hội học hỏi và sáng tạo trong lĩnh vực bánh ngọt phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho Việc làm thợ làm bánh

Để trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, người lao động cần trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Các nhà tuyển dụng khi tuyển thợ làm bánh không chỉ đánh giá cao tay nghề mà còn chú trọng đến khả năng tổ chức, sáng tạo và làm việc nhóm. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu cơ bản đối với việc làm thợ làm bánh:

  • Kiến thức về nguyên liệu và quy trình làm bánh: Hiểu biết sâu về các loại bột, đường, bơ, men… và cách kết hợp chúng để tạo ra những chiếc bánh hoàn hảo. Đồng thời, thợ làm bánh cần nắm vững các quy trình làm bánh từ nhào bột, nướng bánh đến hoàn thiện sản phẩm. Đây là điều mà nhà tuyển dụng luôn yêu cầu khi tuyển thợ làm bánh.
  • Kỹ năng sáng tạo và trang trí bánh: Thợ làm bánh cần có tư duy sáng tạo để thiết kế và trang trí bánh sao cho thu hút, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng. Đây là yếu tố giúp bạn tạo ấn tượng khi ứng tuyển các vị trí tuyển thợ làm bánh tại những tiệm bánh lớn.
Tuyển thợ bánh cần có tay nghề cao, tính sáng tạo và tỉ mỉ cẩn thận
Tuyển thợ bánh cần có tay nghề cao, tính sáng tạo và tỉ mỉ cẩn thận
  • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc: Với tính chất công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và đúng thời hạn, người thợ cần biết cách sắp xếp các công đoạn làm bánh một cách khoa học để đảm bảo năng suất và chất lượng. Kỹ năng này được đánh giá cao trong các tin tuyển dụng tuyển thợ làm bánh chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Trong môi trường bếp bánh chuyên nghiệp, khả năng phối hợp với đồng đội và giao tiếp hiệu quả giúp duy trì sự nhịp nhàng, tránh sai sót trong quá trình làm việc, đặc biệt khi tham gia các đội ngũ tại các tiệm bánh hoặc nhà hàng đang tuyển thợ làm bánh.

6. Những khó khăn trong ngành Việc làm thợ làm bánh

Việc làm thợ làm bánh mang đến nhiều cơ hội phát triển với tiềm năng lớn trong lĩnh vực ẩm thực. Tuy nhiên, đằng sau những triển vọng nghề nghiệp là không ít thách thức mà người lao động cần đối mặt. Dưới đây là các khó khăn chính trong ngành làm bánh:

6.1. Cạnh tranh trong ngành làm bánh

Ngành làm bánh đang phát triển mạnh, kéo theo sự ra đời của nhiều thương hiệu, tiệm bánh và chuỗi cửa hàng. Điều này tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu và giữa các thợ làm bánh để giữ vị thế trong thị trường. Để tồn tại và phát triển, thợ làm bánh không chỉ cần nâng cao tay nghề mà còn phải liên tục sáng tạo, đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

6.2. Áp lực từ việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thời gian

Đối với việc làm bánh, khách hàng luôn có những yêu cầu cao về chất lượng và thẩm mỹ sản phẩm. Đặc biệt, các đơn đặt hàng số lượng lớn hoặc những chiếc bánh cần trang trí tinh xảo trong thời gian ngắn thường tạo ra áp lực lớn cho thợ làm bánh. Ngoài ra, làm việc trong môi trường bếp bánh yêu cầu sự tập trung cao độ, điều chỉnh quy trình hợp lý để không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.

Thợ làm bánh phải đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng về chất lượng và thẩm mỹ sản phẩm
Thợ làm bánh phải đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng về chất lượng và thẩm mỹ sản phẩm

6.3. Biến động trong giá cả nguyên liệu và nguồn cung

Việc làm bánh phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu như bột mì, bơ, sữa, đường và trái cây. Khi giá cả nguyên liệu biến động hoặc nguồn cung bị gián đoạn, các tiệm bánh hoặc doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Điều này đòi hỏi các thợ làm bánh và chủ doanh nghiệp phải tìm cách tối ưu hóa nguyên liệu, linh hoạt trong sản xuất để duy trì hiệu quả kinh doanh.

Tuyển thợ làm bánh đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho những ai đam mê và yêu thích công việc tạo nên những chiếc bánh tinh tế, thơm ngon. Tuy nhiên, bên cạnh triển vọng nghề nghiệp, đây cũng là một ngành đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và không ngừng học hỏi để vượt qua thách thức. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mang lại sự ổn định và cơ hội phát triển lâu dài, việc trở thành thợ làm bánh có thể là lựa chọn phù hợp