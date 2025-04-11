Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD

Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD

Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Mức lương
650 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Hoa Binh, Vietnam, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 650 - 900 USD

1. Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, gia công thiết bị, kiểm tra tổng thể và vệ sinh bảo trì
- Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa theo phân công của cấp trên
- Kiểm tra các hỏng hóc, phân tích, tìm ra nguyên nhân hỏng hóc đối với thiết bị cần sửa chữa
- Lập biên bản kiểm tra thiết bị, lập bảng vật tư và dự trù nhân công sửa chữa
- Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật, đưa ra phương pháp chế tạo đối với các thiết bị yêu cầu gia công chế tạo
- Phối hợp với cán bộ kỹ thuật kiểm tra thông số kỹ thuật, chất lượng vật tư trước khi lắp máy và gia công
- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục, gia công
- Nghiệm thu thiết bị sau khi sửa chữa, bảo dưỡng và gia công
- Đưa ra ý kiến, các biện pháp phòng tránh hư hỏng
- Lập kiểm tra tổng thể và vệ sinh bảo trì theo ISO
- Hoàn thành hồ sơ sửa chữa và báo cáo cấp trên.
2. Quản lý thiết bị, dụng cụ sửa chữa
- Thường xuyên tìm tòi, đọc hiểu và nắm bắt được các nguyên lý hoạt động của các hệ thống, kết cấu của thiết bị của công ty;
- Tham gia cùng cán bộ kỹ thuật kiểm tra tình trạng thiết bị hiện trường và hướng dẫn vận hành, bảo trì máy;
- Bảo quản dụng cụ sửa chữa được giao của tổ.

Với Mức Lương 650 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tầng 2 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-sua-chua-bao-duong-o-to-xe-may-xe-dien-thu-nhap-650-900-thang-tai-hoa-binh-job349250
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD
GSM
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 11/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn 911
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn 911
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CELLPHONES
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CELLPHONES
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Makino Vietnam Co., Ltd
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Makino Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Makino Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Rce-Vina
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Rce-Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rce-Vina
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 750 USD
Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hòa Bình thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hòa Bình Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD
GSM
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 11/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn 911
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn 911
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CELLPHONES
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CELLPHONES
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Makino Vietnam Co., Ltd
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Makino Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Makino Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Rce-Vina
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Rce-Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rce-Vina
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 750 USD
Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất