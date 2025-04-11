Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
- Hòa Bình: Hoa Binh, Vietnam, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 650 - 900 USD
1. Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, gia công thiết bị, kiểm tra tổng thể và vệ sinh bảo trì
- Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa theo phân công của cấp trên
- Kiểm tra các hỏng hóc, phân tích, tìm ra nguyên nhân hỏng hóc đối với thiết bị cần sửa chữa
- Lập biên bản kiểm tra thiết bị, lập bảng vật tư và dự trù nhân công sửa chữa
- Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật, đưa ra phương pháp chế tạo đối với các thiết bị yêu cầu gia công chế tạo
- Phối hợp với cán bộ kỹ thuật kiểm tra thông số kỹ thuật, chất lượng vật tư trước khi lắp máy và gia công
- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục, gia công
- Nghiệm thu thiết bị sau khi sửa chữa, bảo dưỡng và gia công
- Đưa ra ý kiến, các biện pháp phòng tránh hư hỏng
- Lập kiểm tra tổng thể và vệ sinh bảo trì theo ISO
- Hoàn thành hồ sơ sửa chữa và báo cáo cấp trên.
2. Quản lý thiết bị, dụng cụ sửa chữa
- Thường xuyên tìm tòi, đọc hiểu và nắm bắt được các nguyên lý hoạt động của các hệ thống, kết cấu của thiết bị của công ty;
- Tham gia cùng cán bộ kỹ thuật kiểm tra tình trạng thiết bị hiện trường và hướng dẫn vận hành, bảo trì máy;
- Bảo quản dụng cụ sửa chữa được giao của tổ.
Với Mức Lương 650 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI