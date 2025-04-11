Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD

1. Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, gia công thiết bị, kiểm tra tổng thể và vệ sinh bảo trì

- Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa theo phân công của cấp trên

- Kiểm tra các hỏng hóc, phân tích, tìm ra nguyên nhân hỏng hóc đối với thiết bị cần sửa chữa

- Lập biên bản kiểm tra thiết bị, lập bảng vật tư và dự trù nhân công sửa chữa

- Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật, đưa ra phương pháp chế tạo đối với các thiết bị yêu cầu gia công chế tạo

- Phối hợp với cán bộ kỹ thuật kiểm tra thông số kỹ thuật, chất lượng vật tư trước khi lắp máy và gia công

- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục, gia công

- Nghiệm thu thiết bị sau khi sửa chữa, bảo dưỡng và gia công

- Đưa ra ý kiến, các biện pháp phòng tránh hư hỏng

- Lập kiểm tra tổng thể và vệ sinh bảo trì theo ISO

- Hoàn thành hồ sơ sửa chữa và báo cáo cấp trên.

2. Quản lý thiết bị, dụng cụ sửa chữa

- Thường xuyên tìm tòi, đọc hiểu và nắm bắt được các nguyên lý hoạt động của các hệ thống, kết cấu của thiết bị của công ty;

- Tham gia cùng cán bộ kỹ thuật kiểm tra tình trạng thiết bị hiện trường và hướng dẫn vận hành, bảo trì máy;

- Bảo quản dụng cụ sửa chữa được giao của tổ.