Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911
Mức lương
7 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phù Dực 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 7 - 18 Triệu
❖ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tham gia kiểm tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị máy móc định kỳ và đột xuất
trong Công ty.
• Điều phối hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy chuyên dụng trong
Công ty.
• Sản phẩm trong ngành xây dựng: ô tô tải, cẩu tháp vận thăng, máy bơm trộn bê tông, thiết bị
cẩu xích cẩu lốp, khoan đào, máy nâng...
• Thực hiện các công việc được phân công.
Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp TC, CĐ/ĐH chuyên ngành Cơ khí, máy xây dựng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực máy xây dựng)
• Có khả năng đi công tác
• Biết lái xe ô tô.
• CÓ CHỖ Ở CHO CBCNV KHÔNG THU PHÍ.
• Có khả năng đi công tác
• Biết lái xe ô tô.
• CÓ CHỖ Ở CHO CBCNV KHÔNG THU PHÍ.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911 Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI