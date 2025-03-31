Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phù Dực 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

❖ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tham gia kiểm tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị máy móc định kỳ và đột xuất

trong Công ty.

• Điều phối hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy chuyên dụng trong

Công ty.

• Sản phẩm trong ngành xây dựng: ô tô tải, cẩu tháp vận thăng, máy bơm trộn bê tông, thiết bị

cẩu xích cẩu lốp, khoan đào, máy nâng...

• Thực hiện các công việc được phân công.

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp TC, CĐ/ĐH chuyên ngành Cơ khí, máy xây dựng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực máy xây dựng)

• Có khả năng đi công tác

• Biết lái xe ô tô.

• CÓ CHỖ Ở CHO CBCNV KHÔNG THU PHÍ.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911 Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn 911

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin