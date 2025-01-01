Công việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Ngành công nghệ ô tô đang được rất chú trọng đầu tư kéo theo nhu cầu tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô tăng cao. Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này luôn chú trọng tuyển dụng những thợ có tay nghề và kinh nghiệm lâu năm với mức lương đề xuất dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện

Thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện là những người có nhiệm vụ chăm sóc, kiểm tra xe khi khách hàng mang đến các xưởng sửa chữa. Những người làm công việc này cũng sẽ bảo dưỡng định kỳ cho xe và thực hiện một số dịch vụ làm đẹp như dán decal, thay đổi, lắp đặt đèn,…

Vai trò của thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện rất quan trọng vì giúp đảm bảo an toàn cho người lái, người điều khiển trên đường. Ngoài ra, đây cũng là những người mang lại doanh thu chính cho các cơ sở kinh doanh về lĩnh vực này. Do đó, nhu cầu tuyển dụng thợ sửa chữa tại nước ta luôn duy trì ở mức cao từ nhiều năm nay.

Việt Nam có hơn 4 triệu xe lăn bánh và cứ 1000 dân sẽ có 23 người sở hữu xe ô tô. Nước ta cũng đứng thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á về tiêu thụ ô tô. Theo ước tính, số lượng xe tiêu thụ tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong năm tới. Nhưng, lực lượng sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện lại khá ít, chỉ đáp ứng được ⅔ so với thị trường.

Có rất nhiều cơ sở sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện đăng tin tuyển dụng vị trí công việc này trên các trang web việc làm hoặc trên các biển hiệu ngoài cửa hàng. Đây thực sự là cơ hội tốt cho các nhân lực có tay nghề cao. Nhiều xưởng sửa chữa sẵn sàng bỏ ra mức lương hấp dẫn để thu hút nhân tài nhằm mang lại doanh thu lớn.

Nhu cầu tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện

Theo thống kê, thu nhập của thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và quy mô công ty. Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô:

Việc làm thợ sửa chữa Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thợ sửa chữa xe máy 9.000.000 - 12.000.000 Thợ sửa chữa xe điện 9.000.000 - 15.000.000 Thợ sửa chữa ô tô 10.000.000 - 15.000.000

3. Tổng hợp việc làm thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện

Nhu cầu tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện đang tăng trưởng vượt trội nhiều năm nay. Tuy nhiên, tùy từng lĩnh vực mà công việc của các thợ sửa chữa sẽ khác nhau.

3.1. Việc làm thợ sửa chữa ô tô

Thợ sửa chữa ô tô là những người có nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa các thiết bị trên xe ô tô để đảm bảo khách hàng có thể đi lại an toàn khi lưu thông trên đường.

Công việc chính:

Thực hiện các dịch vụ chăm sóc ô tô như rửa xe, hút bụi, lau kính.

Kiểm tra và sửa chữa nếu xe của khách gặp vấn đề hỏng hóc.

Bảo dưỡng định kỳ ô tô cho khách có thể là thay dầu, kiểm tra động cơ.

Thực hiện một số dịch vụ làm đẹp cho xe theo yêu cầu như dán decal, thay đổi, lắp đèn,…

3.2. Việc làm thợ sửa chữa xe máy

Thợ sửa chữa xe là người kiểm tra và sửa chữa các bộ phận của xe máy để đảm bảo xe có thể hoạt động bình thường và an toàn.

Công việc chính:

Chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá xe máy định kỳ.

Trực tiếp thực hiện các công việc sửa chữa xe.

Làm công tác bảo dưỡng xe máy định kỳ hàng tuần, tháng.

Ghi chú và cập nhật sổ sách bảo dưỡng xe.

3.3. Việc làm thợ sửa chữa xe điện

Thợ sửa chữa xe điện là những người chịu trách nhiệm cứu hộ, bảo dưỡng, sửa chữa xe điện có thể là xe máy điện, có thể là xe ô tô điện.

Công việc chính:

Cứu hộ, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe điện tại nhà hoặc tại xưởng.

Kiểm tra và lắp đặt xe điện có thể là xe mới mua tại cửa hàng.

Tư vấn thông tin cho khách hàng khi họ đến bảo dưỡng, sửa chữa các vấn đề về giá và dịch vụ.

Vệ sinh, trưng bày xe và thực hiện các công việc chỉ đạo của quản lý.

Các trung tâm thành phố lớn là khu vực tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô nhiều nhất

4. Khu vực tuyển dụng việc làm thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện

Việc làm thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện đang là ngành nghề khá hot trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực này tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn nhưchủ yếu là Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

4.1. Tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực có nhiều xưởng sửa chữa, sản xuất xe nên nhu cầu tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện tại khu vực này luôn duy trì ở mức cao. Các cơ sở kinh doanh lĩnh vực này liên tục tuyển dụng nhân viên có tay nghề và nhiều năm kinh nghiệm. Nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương khá hấp dẫn khi tìm kiếm lao động cho ngành nghề này dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

4.2. Tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện TP. HCM

TP. HCM là khu vực tiềm năng cho các doanh nghiệp kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện. Do đó, đây cũng là địa điểm có nhiều cơ sở sản xuất, sửa chữa các loại xe trên thị trường, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ngành nghề thợ sửa chữa cũng tăng cao. Có tới hơn 7.000 tin đăng tuyển thợ có tay nghề trong lĩnh vực này tại TP. HCM. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn để thu hút nhân tài dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện tại Đà Nẵng

Là thành phố kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung, Đà Nẵng là nơi để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. Lĩnh vực sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện tại đây cũng phát triển mạnh mẽ. Với mức lương cho các thợ sửa xe dao động từ 9.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, nhiều cơ sở kinh doanh lĩnh vực này có thể tìm được thợ tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm.

4.4. Tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện tại Hải Phòng

Hải Phòng đang là một trong những thành phố được nhà nước đầu tư phát triển. Đây cũng là khu vực có khả năng xuất nhập khẩu hàng hóa liên quan đến các linh kiện thiết bị ô tô, xe máy, xe điện, kéo theo nhu cầu mua hàng của người dân nơi đây tăng cao. Từ đó, các xưởng sản xuất, sửa chữa xe cũng mở cửa liên tục để phục vụ cho người dân. Mức lương của thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện tại Hải Phòng dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có khi tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện

Việc làm thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện đang được rất nhiều lao động quan tâm vì đây là ngành nghề có thu nhập ổn định nếu có tay nghề. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu nhất định cho các ứng viên muốn xin vị trí công việc này.

Kỹ năng kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và sửa chữa

Kỹ năng kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và sửa chữa là công việc bắt buộc của một thợ sửa chữa xe. Đối với các cá nhân hay doanh nghiệp, việc kiểm tra định kỳ các thiết bị vận tải là điều cần thiết vì nó giúp đảm bảo phương tiện mình sử dụng hoạt động bình thường, không xảy ra vấn đề phát sinh khi di chuyển.

Công việc kiểm tra, đánh giá xe giúp cho việc dự đoán hỏng hóc có thể xảy ra. Từ đó, thợ sửa xe có thể tìm ra biện pháp khắc phục kịp thời để xe có thể lưu thông tốt.

Kiến thức về các bộ phận và hệ thống của ô tô

Một nhân viên sửa chữa cần có kiến thức về các bộ phận và hệ thống của xe. Đối với vị trí công việc này, các ứng viên không cần nhiều bằng cấp, chứng chỉ như những chứng chỉ khác. Bạn chỉ cần chứng chỉ tốt nghiệp trường học nghề chuyên ngành là sửa chữa ô tô. Những kiến thức trọng tâm có thể giúp ứng viên trong quá trình làm việc hiệu quả vì hệ thống xe cộ đôi khi khá phức tạp.

Kỹ năng sử dụng dụng cụ và thiết bị sửa chữa

Thợ sửa xe có tay nghề và kinh nghiệm sẽ biết cách sử dụng thành thạo các công cụ sửa chữa như mỏ lết, cờ lê, tô vít, lục giác, súng hơn,… Việc hiểu các dụng cụ này có thể phục vụ tốt nhất cho công việc của một thợ sửa xe.

Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng

Thợ sửa chữa ô tô phải nói chuyện khá nhiều với khách hàng, đòi hỏi bạn cần có kỹ năng giao tiếp tốt. Một người thợ giỏi sẽ biết cách trao đổi khiến khách hài lòng khi nhận xe và có đánh giá tốt về xưởng sửa chữa hoặc gara bạn đang làm việc.

Ngoài ra, đối với việc làm thợ sửa chữa ô tô, ứng viên cần có tố chất cần cù và kiên nhẫn. Công việc sửa chữa đôi khi không thể một ngày là làm xong nên cần có sự cần mẫn trong quá trình giải quyết các vấn đề mà xe đang gặp phải.

Một tố chất cần có của thợ sửa chữa ô tô chính là tinh thần sẵn sàng tăng ca. Đôi khi có một số công ty vận chuyển cần có phương tiện đi lại gấp nên cũng yêu cầu thợ sửa làm việc trong thời gian gấp rút. Nếu sẵn sàng tăng ca, bạn có thể được cấp trên ấn tượng tốt, tạo cơ hội thăng tiến sau này.

Ngành việc làm sửa chữa ô tô đối diện với nhiều thách thức

6. Những khó khăn trong ngành việc làm thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện

Ngành việc làm thợ sửa chữa ô tô/xe máy/xe điện không chỉ có tiềm năng phát triển mà còn gặp một số thách thức trong nghề. Dưới đây là những khó khăn của ngành việc làm thợ sửa chữa xe.

Cạnh tranh trong ngành sửa chữa ô tô

Việt Nam đang có lượng tiêu thụ ô tô đứng thứ 5 Đông Nam Á, nhưng lực lưỡng sửa chữa ô tô vẫn còn thiếu hụt. Điều này kéo theo lượng lớn lao động quyết định theo học ngành nghề này. Từ đó, tỉ lệ cạnh tranh nhân lực trên thị trường sửa chữa ô tô ngày một lớn. Các doanh nghiệp luôn mong có thể tìm kiếm được các thợ lành nghề thay vì những ứng viên còn non kinh nghiệm.

Ngoài ra, việc cạnh tranh thị trường giữa các xưởng sửa chữa, gara ô tô hiện nay cũng khá lớn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này tạo ra sự cạnh tranh về giá cả và dịch vụ.

Áp lực từ việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Làm việc ngành dịch vụ, thợ sửa chữa ô tô cũng giống như các công việc khác đều phải đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nếu muốn khách quay lại, việc chăm sóc khách hàng mới và tìm khách hàng cũ đối với các thợ sửa xe rất quan trọng. Đặc biệt, sự thiếu chỉn chu trong khâu chăm sóc khách hàng khiến các xưởng sửa chữa khó giữ chân được khách, gây ảnh hưởng đến doanh thu của cửa hàng.

Biến động trong giá cả linh kiện và thiết bị sửa chữa

Nhiều chủ xưởng chưa có kinh nghiệm nhập nhiều loại khác nhau dễ khiến tình trạng linh kiện bị ế ẩm xảy ra. Do đó, các quản lý nhà xưởng cần tìm hiểu dòng xe chủ yếu để mua linh kiện hợp lý. Ngoài ra, chính sự biến động trong giá cả linh kiện hiện nay cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhà xưởng.

Nhập phụ tùng không chính hãng chính là một nỗi lo của các chủ cửa hàng. Nếu không tìm được nơi cung cấp các phụ tùng xe uy tín, nhập phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, chủ xưởng sẽ không lấy được sự tin tưởng của khách hàng, uy tín của cơ sở kinh doanh giảm đáng kể.

Ngoài ra, thợ sửa chữa ô tô cũng gặp thách thức khá lớn trong việc tìm hiểu các dòng xe vì mỗi dòng sẽ có cách sử dụng những phụ tùng khác nhau, thậm chí một chiếc xe cũng có nhiều phụ kiện khác nhau. Nếu không hiểu công dụng của từng phụ kiện, thợ sửa xe sẽ mất nhiều thời gian hơn trong quá trình làm việc.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng thợ sửa chữa ô tô tại nước ta đang tăng cao. Lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam lớn nhưng nhân lực về sửa chữa ô tô chưa đáp ứng được hết yêu cầu. Nếu là người có đam mê với xe cộ và theo học ngành sửa chữa ô tô, bạn có thể ứng tuyển vào vị trí công việc này vì mức lương khá ổn cùng một số chế độ đãi ngộ tốt.