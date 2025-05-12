Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

GSM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/05/2025
GSM

Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại GSM

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 800 - 1 USD

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến phương tiện tại các Depot/Hub, bao gồm việc bảo dưỡng, bảo quản và bàn giao phương tiện,... đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng quy trình và trong thời gian quy định.
- Thanh tra và hậu kiểm công tác quản lý phương tiện vận chuyển tại các Depot/Hub (tiếp nhận phương tiện, làm thủ tục ra xe, giao nhận xe với tài xế, bảo dưỡng định kỳ, bảo quản xe,…) đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.
- Theo dõi dữ liệu vận hành xe (vận doanh, xe nằm, va chạm tai nạn,…) để đánh giá tình hình, cảnh báo và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.
- Kiểm soát và đảm bảo dữ liệu, hồ sơ phương tiện luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác.
- Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong phạm vi chuyên môn, đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến quản lý vận tải, kỹ thuật ô tô, logistics, hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý phương tiện vận chuyển, quản lý hoạt động vận tải, hoặc các lĩnh vực tương tự.

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

GSM

GSM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-sua-chua-bao-duong-o-to-xe-may-xe-dien-thu-nhap-800-1-000-thang-tai-ha-noi-job357278
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD
GSM
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 11/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn 911
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn 911
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CELLPHONES
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CELLPHONES
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Makino Vietnam Co., Ltd
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Makino Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Makino Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Rce-Vina
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Rce-Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rce-Vina
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 750 USD
Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD
GSM
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hòa Bình thu nhập 650 - 900 USD
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 11/05/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn 911
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn 911
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CELLPHONES
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CELLPHONES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CELLPHONES
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Makino Vietnam Co., Ltd
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Makino Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Makino Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Rce-Vina
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Rce-Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rce-Vina
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 750 USD
Diebold Nixdorf Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD GSM
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm