Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến phương tiện tại các Depot/Hub, bao gồm việc bảo dưỡng, bảo quản và bàn giao phương tiện,... đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng quy trình và trong thời gian quy định.

- Thanh tra và hậu kiểm công tác quản lý phương tiện vận chuyển tại các Depot/Hub (tiếp nhận phương tiện, làm thủ tục ra xe, giao nhận xe với tài xế, bảo dưỡng định kỳ, bảo quản xe,…) đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.

- Theo dõi dữ liệu vận hành xe (vận doanh, xe nằm, va chạm tai nạn,…) để đánh giá tình hình, cảnh báo và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

- Kiểm soát và đảm bảo dữ liệu, hồ sơ phương tiện luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác.

- Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong phạm vi chuyên môn, đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.