Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại GSM
- Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 800 - 1 USD
- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến phương tiện tại các Depot/Hub, bao gồm việc bảo dưỡng, bảo quản và bàn giao phương tiện,... đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng quy trình và trong thời gian quy định.
- Thanh tra và hậu kiểm công tác quản lý phương tiện vận chuyển tại các Depot/Hub (tiếp nhận phương tiện, làm thủ tục ra xe, giao nhận xe với tài xế, bảo dưỡng định kỳ, bảo quản xe,…) đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.
- Theo dõi dữ liệu vận hành xe (vận doanh, xe nằm, va chạm tai nạn,…) để đánh giá tình hình, cảnh báo và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.
- Kiểm soát và đảm bảo dữ liệu, hồ sơ phương tiện luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác.
- Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong phạm vi chuyên môn, đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý phương tiện vận chuyển, quản lý hoạt động vận tải, hoặc các lĩnh vực tương tự.
Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
