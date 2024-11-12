Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Thời gian thực tập: 4 tháng (toàn thời gian)

Hình thức làm việc: Làm việc từ xa/ làm việc tại nhà

Mô tả Công việc (JD)

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch Marketing

Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn

Thiết kế giao diện website, landing page và các tài liệu truyền thông nội bộ

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu truyền thông

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng sáng tạo cho các dự án thiết kế

Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và đề xuất ý tưởng cải tiến cho các sản phẩm truyền thông

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Bằng cấp (tối thiểu): Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên ưu tiên tốt nghiệp các chương trình Arena Multimedia tại Việt Nam hoặc nước ngoài

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc

Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực deadline

Có hiểu biết về xu hướng thiết kế và Marketing là một lợi thế

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực marketing và truyền thông

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế

Được làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp

Thưởng theo hiệu quả công việc

