Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION
- Hà Nội: Tầng 5, Số 111 Trung Phụng, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Thời gian thực tập: 4 tháng (toàn thời gian)
Hình thức làm việc: Làm việc từ xa/ làm việc tại nhà
Mô tả Công việc (JD)
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch Marketing
Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn
Thiết kế giao diện website, landing page và các tài liệu truyền thông nội bộ
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu truyền thông
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng sáng tạo cho các dự án thiết kế
Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và đề xuất ý tưởng cải tiến cho các sản phẩm truyền thông
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực deadline
Có hiểu biết về xu hướng thiết kế và Marketing là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực marketing và truyền thông
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế
Được làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp
Thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRANSLATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI