Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA

Tuyển dụng quản lý Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý Spa Tại CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 200 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sắp xếp lịch trình công việc cho BOD, lên kế hoạch các cuộc họp định kỳ/ đột xuất
• Quản lý hoạt động của các cơ sở, đảm bảo hoạt động vận hành diễn ra một cách hiệu quả, tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn
• Quản lý và đào tạo nhân viên trong bộ phận dịch vụ...
• Phân tích và giải quyết các vấn đề khi có sự cố trong cả công ty, thay mặt BOD đưa ra các quyết định khi được yêu cầu
• Lập báo cáo, theo dõi, đánh giá số liệu theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu BOD.
• Cùng với giám đốc tham gia vào việc định hình hướng phát triển hoạt động Spa
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẵng trở lên các ngành Kinh tế hoặc ngành Luật;
• Nữ hoặc giới tính thứ 3 có kinh nghiệm quản lý spa từ 2 năm trở lên
• Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến. Có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả
• Chăm chỉ, có tinh thần tích cực, tự giác làm việc độc lập cao và phối hợp theo nhóm
• Năng động, sáng tạo, ham học hỏi; ưu tiên những người chưa có gia đình
• Có tầm nhìn, có kiến thức quản trị tổng hợp: kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự, ...

Tại CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực
• Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty xem xét điều chỉnh lương 1 năm 1 lần
• Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thưởng lương tháng 13
• Các chế độ phúc lợi & hỗ trợ khác theo quy định chung của Công ty
• Được đào tạo hoà nhập, hướng dẫn công việc
• Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA

CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY GÀ SPA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 200 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

