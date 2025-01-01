Công việc Quản lý Spa

Tuyển dụng quản lý Spa ngày càng nhiều do nhu cầu làm đẹp của con người cao cùng với sự phát triển của xã hội và công nghệ. Chính vì thế, nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ Spa và thúc đẩy tuyển nhân lực bùng nổ mạnh mẽ. Mức lương hấp dẫn dao động từ 20.000.000 - 120.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng quản lý Spa

Ngành Spa là các loại hình dịch vụ làm đẹp và chăm sóc cơ thể giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần cho mọi người. Nhu cầu tuyển dụng quản lý Spa luôn có vai trò quan trọng trong việc điều hành toàn bộ hoạt động của spa, các công việc liên quan tới quản lý nhân sự, tài chính, dịch vụ chăm sóc khách hàng tại spa và đem lại trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ.

Trong những năm gần đây, Cùng với sự phát triển của công nghệ và dịch vụ Spa mà nhu cầu làm đẹp của con người càng nhiều, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ngành làm đẹp tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Theo báo cáo tổng hợp từ nguồn uy tín, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 2.000 đơn vị kinh doanh dịch vụ spa, thẩm mỹ viện hoạt động. Điều này tạo ra cơ hội việc làm cho phần lớn người lao động, mang lại mức thu nhập hấp dẫn để thỏa mãn mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho người Việt.

Theo số liệu nghiên cứu thị trường Spa vào năm 2023, thống kê hiện tại có khoảng hơn 6,000 cơ sở kinh doanh dịch vụ Spa mở ra tại Việt Nam ( con số thống kê này có thể thay đổi). Nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại các trung tâm Spa càng nhiều đặc biệt không thể thiếu vị trí quản lý Spa. Ngành Spa là ngành có tiềm năng lớn trong tương lai. Các bạn trẻ có định hướng học làm nghề Spa, sau khi kết thúc khóa học có thể ra làm kỹ thuật viên spa, rồi dần dần thăng tiến lên các vị trí như tổ trưởng, quản lý tại các spa, beauty clinic…

Nhu cầu tuyển dụng quản lý Spa ngày càng gia tăng do sự phát triển ngành dịch vụ Spa hiện nay

2. Mức lương trung bình của quản lý Spa

Mức lương của quản lý spa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô spa, vị trí địa lý, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng chuyên môn. Dưới đây là các mức lương trung bình phổ biến:

Mức lương theo loại hình:

Tuyển dụng quản lý Spa Mức lương dao động (VND/tháng) Tuyển quản lý Spa dưỡng sinh trị liệu 20.000.000 - 30.000.000 Tuyển quản lý Spa phòng khám thẩm mỹ viện 20.000.000 - 40.000.000 Tuyển quản lý Spa làm việc nước ngoài 100.000.000 - 120.000.000 Tuyển quản lý Spa làm việc trong nước 20.000.000 - 25.000.000

Mức lương theo vị trí công việc:

Tuyển dụng quản lý Spa Mức lương dao động (VND/tháng) Trưởng bộ phận Spa 20.000.000 - 50.000.000 Phó Giám Đốc Vận Hành Spa 40.000.000 - 80.000.000 Giám đốc kinh doanh spa 60.000.000 - 100.000.000

Mức lương cho vị trí quản lý Spa khá hấp dẫn tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm làm việc

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý Spa

Quản lý Spa là người quản lý, giám sát các hoạt động của Spa về nhân sự, tài chính, chất lượng dịch vụ và mục tiêu đem lại doanh thu hiệu quả. Dưới đây là một số những công việc chi tiết khi tuyển dụng quản lý Spa:

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng: Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ đối nội - đối ngoại với hoạt động kinh doanh spa của đơn vị.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự:

Đào tạo và định hướng công việc cho nhân sự.

Đảm bảo tiến độ công việc đều phải hoàn thành.

Tạo môi trường làm việc luôn đoàn kết và gắn bó lâu dài.

Tuân thủ đúng quy định tại nơi làm việc của Spa.

Đánh giá đầy đủ năng lực của nhân viên.

Phối hợp các công việc liên quan đến phòng ban khác.

Tổ chức các buổi phỏng vấn đối với nhân viên mới.

Thực hiện chấm công và tính lương cho nhân sự hàng tháng

Đánh giá định kỳ nhân viên để nắm rõ được năng lực làm việc từ đó nghiệp vụ để nhân viên nâng cao tay nghề.

Quản lý tài chính:

Theo dõi hoạt động thu chi, doanh thu, sản phẩm và chi phí máy móc để tối ưu lợi nhuận của spa.

Báo cáo doanh thu nhận được mỗi tháng và tình trạng chi tiêu theo ngân sách.

Đề xuất phương án chính sách

Đề xuất triển khai lên chính sách cần thực hiện việc làm liên quan đến spa.

Đưa ra cách vận hành và đảm bảo toàn bộ nhân sự nắm rõ và tuân thủ.

Kinh doanh và marketing

Đưa ra các kế hoạch, phương án hàng tháng liên kết với các bộ phận khác để thực hiện.

Hỗ trợ triển khai tư vấn khách hàng và bán dịch vụ, sản phẩm.

Lập kế hoạch, triển khai công việc theo thời gian.

Thực hiện một số phương án truyền thông để đem lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh.

Thực hiện các công việc hành chính:

Quản lý Spa luôn quản lý và giám sát đội ngũ nhân sự.

Là người trực tiếp giải quyết vấn đề từ khách hàng nếu nhân viên không thể giải quyết được.

Kiểm tra chất lượng các thiết bị spa

Thực hiện quy trình việc bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong Spa.

Đảm bảo an toàn về chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Mô tả công việc chi tiết của việc làm quản lý spa

4. Yêu cầu của đối với việc làm quản lý Spa

Các nhà tuyển dụng quản lý Spa tại các cơ sở hay trung tâm viện thẩm mỹ đều yêu cầu người quản lý có những kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng cần có. Dưới đây là một số những yêu cầu về kỹ năng đối với vị trí quản lý Spa:

Kiến thức về ngành Spa: Quản lý spa nắm rõ các dịch vụ và sản phẩm của cơ sở Spa. Có kiến thức về liệu pháp thẩm mỹ, công nghệ mới và xu hướng làm đẹp để đưa ra quyết định liên quan đến dịch vụ và sản phẩm cung cấp.

Một số những kỹ năng cần thiết:

• Kỹ năng quản lý đội ngũ nhân sự: Quản lý nhân viên là một trong những công việc đòi hỏi người quản lý có năng lực, kinh nghiệm tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng cao.

• Quản lý thời gian: Công việc của quản lý rất nhiều việc bởi vì cần đảm bảo mọi hoạt động của Spa và các bộ phận phòng liên quan.Chính vì thế, Quản lý spa cần biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để để đảm bảo các lịch hẹn đúng giờ.

• Khả năng báo cáo tài chính: Quản lý tài chính tại Spa là công việc quan trọng, đòi hỏi người quản lý có kỹ năng trình bày rõ ràng, rành mạch tưởng khoản thu chi, đầu tư chi phí cho Spa hay đưa ra các kế hoạch về ngân sách để trình cấp trên thông qua.

• Kỹ năng ứng xử, giao tiếp: Để lên được những cấp bậc cao như giám sát, quản lý thì chắc chắn kỹ năng không thể thiếu khi tuyển dụng đó là giao tiếp và kỹ năng xử lý vấn đề thông minh để đem lại hiệu quả kinh doanh spa. Người quản lý cần phải biết cách trao đổi, lắng nghe với nhân viên cũng như các cấp trên của mình.

• Khả năng tiếp thị, truyền thông: Kỹ năng này cũng được xem là mảng kinh nghiệm của quản lý và một phần công việc cần làm để tìm kiếm nguồn khách hàng mới góp phần xây dựng thương hiệu và tăng doanh thu hiệu quả cho cơ sở Spa..

• Khả năng có tính quyết định: Khi làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thường xuyên tiếp xúc với khách hàng thì người quản lý luôn có sự linh hoạt, có bản lĩnh đưa ra quyết định nhanh chóng khi có vấn đề phát sinh.

• Sử dụng công cụ, phần mềm quản lý spa: Mỗi trung tâm Spa sẽ có những công cụ, phần mềm quản lý riêng để giúp công việc của người quản lý diễn ra hiệu quản, nhanh chóng tiết kiệm thời gian.

Các nhà tuyển dụng luôn đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn và kỹ năng quản lý

5. Khu vực tuyển quản ý Spa

Nhu cầu chăm sóc và làm đẹp của con người càng nhiều thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ Spa. Tại các thành phố lớn, xuất hiện nhiều trung tâm thẩm mỹ, cơ sở Spa từ đó nhu cầu tuyển dụng quản lý Spa càng gia tăng. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng việc làm phổ biến:

5.1. Tuyển dụng quản lý Spa tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, thành phố này không chỉ phát triển về kinh tế, xã hội mà khu vực còn tập trung nhiều Spa cao cấp, từ spa truyền thống đến các trung tâm làm đẹp hiện đại với quy mô lớn. Các nơi tập trung nhiều dịch vụ làm đẹp và tuyển nhiều quản lý Spa đó là quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, quận Tây Hồ,..

Mức lương dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô và vị trí của Spa.

5.2. Tuyển dụng quản lý Spa Bình Dương

Tỉnh Bình Dương là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, có nhiều khu dân cư sinh sống Nhu cầu làm đẹp tăng cao thường tập trung là dân văn phòng tại các khu đô thị hoặc các khu vực như Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An do mức sống người dân ngày càng cải thiện.

Mức lương trung bình cho vị trí quản lý Spa tại các khu vực này dao động từ 15.000.000 VNĐ/tháng trở lên tùy vào kinh nghiệm.

5.3. Tuyển dụng quản lý Spa Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm có kinh tế phát triển nhất cả nước, cũng rất đông dân cư ở các khu đô thị lớn. Đặc biệt khách du lịch quốc tế đến làm việc và sinh sống rất nhiều, điều này tạo ra mạng lưới về cơ sở Spa dịch vụ quốc tế phát triển. Nhu cầu tuyển dụng quản lý Spa vì thế mà tăng cao nhưng cạnh tranh lớn do yêu cầu cao hơn. Mức lương cho vị trí quản lý có thể lên tới 60.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng quản lý Spa Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng phát triển ngành du lịch và khách sạn, kéo theo ngành dịch vụ Spa cũng phát triển theo. Các cơ sở Spa tại thành phố này thường kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, phục vụ khách du lịch và người dân địa phương. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng có rất nhiều khách du lịch quốc tế ghé thăm nên vị trí quản lý Spa ngoài yêu cầu kiến thức làm đẹp, kỹ năng điều hành linh hoạt thì cần có khả năng ngoại ngữ tốt. Mức lương dao động cho vị trí quản lý tại các Spa cao cấp từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Ngành dịch vụ Spa phát triển tại các thành phố lớn nên cần tuyển quản lý Spa càng nhiều

Kết Luận

Tuyển dụng quản lý spa là cơ hội nghề nghiệp rộng mở cùng với mức lương vô cùng hấp dẫn cho những người đam mê lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Quản lý spa đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát toàn bộ hoạt động Spa để mang lại hiệu quả kinh doanh, người quản lý không chỉ trực tiếp quản lý, đào tạo đội ngũ nhân viên mà còn là cầu nối mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng tốt nhất. Để đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng thì đòi hỏi ứng viên am hiểu kiến thức chuyên môn,có kinh nghiệm quản lý và khả năng giao tiếp tốt. Hy vọng bạn cũng sẽ có thể được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và đầy tiềm năng nhé.