Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh EGD group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng L, Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh,, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự và làm việc cho team.

Quản lý, điều hành và theo dõi giám sát mọi hoạt động của đội ngũ Sales để đảm bảo doanh số.

Đề xuất ý tưởng phát triển, đưa ra giải pháp và tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu kinh doanh.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên.

Chịu trách nhiệm về doanh số của các thành viên trong nhóm theo tuần, tháng, quý, năm.

Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.

Báo cáo kết quả hoạt động của team định kỳ lên Giám Đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm

Có khả năng phát triển khách hàng mới độc lập và khai thác nhu cầu tiềm năng của khách hàng;

Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ với đối tác, khách hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với khách hàng

Ưu tiên có kinh nghiệm dẫn dắt đội, nhóm kinh doanh.

Tại EGD group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 20M, Sale Commission hấp dẫn 70-80%

- Được hỗ trợ ăn trưa, chí phí trông giữ xe

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h30 đến 17h30)

- Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)

- Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

- Được thưởng sinh nhật, lễ tết, review lương định kỳ theo quy định Công ty

- Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng “Làm hết sức- Chơi hết mình”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EGD group

