Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 143 Quách Đình Bảo Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Kiểm soát chứng từ, hóa đơn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về kế toán và thuế.
Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.
Phối hợp với các phòng ban, cơ quan thuế, kiểm toán khi cần thiết.
Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính – kế toán.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 26–35, sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, trách nhiệm.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm quyết toán thuế
Nắm vững chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định tài chính liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán và các ứng dụng văn phòng (Word, Excel).
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp và lập báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15 triệu - 20 triệu. Tùy vào năng lực có thể thỏa thuận mức lương khác
Thưởng lễ, Tết, thưởng theo kết quả công việc.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc nhân văn, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Thời gian làm việc hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy, nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

