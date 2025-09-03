Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 143 Quách Đình Bảo Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Kế toán tổng hợp

Thực hiện và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm soát chứng từ, hóa đơn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về kế toán và thuế.

Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.

Phối hợp với các phòng ban, cơ quan thuế, kiểm toán khi cần thiết.

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính – kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, độ tuổi từ 26–35, sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, trách nhiệm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế

Nắm vững chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định tài chính liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán và các ứng dụng văn phòng (Word, Excel).

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp và lập báo cáo tốt.

Chế Độ Đãi Ngộ

Mức lương: Từ 15 triệu - 20 triệu. Tùy vào năng lực có thể thỏa thuận mức lương khác

Thưởng lễ, Tết, thưởng theo kết quả công việc.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc nhân văn, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Thời gian làm việc hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy, nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển

