Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 30 - 70 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 30 - 70 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Mức lương
30 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

Vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh: Ngành Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng
Lĩnh vực kinh doanh: Thiết kế, thi công kiến trúc - nội thất (nhà ở dân dụng, nhà phố, biệt thự...)
Xây dựng, triển khai, giám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Tổ chức, điều hành hoạt động của Bộ phận kinh doanh đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của công ty.
Chịu trách nhiệm triển khai, phân bổ thực hiện kế hoạch chỉ tiêu KPI đã được đề ra của bộ phận Kinh doanh.
Gặp gỡ khách hàng, đối tác thực hiện triển khai các sản phẩm dự án của công ty.
Xây dựng đội ngũ nhân sự trực thuộc đáp ứng được số lượng và chất lượng để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.
Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo đảm bảo chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ/nhân viên kinh doanh.
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: 28 - 35
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các chuyên ngành kinh tế
Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/ Trưởng nhóm kinh doanh (ưu tiên kinh nghiệm ngành kiến trúc, xây dựng, BĐS)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 – 20 triệu + HOA HỒNG => Thu nhập trên 50 triệu/tháng
Lương tháng 13
Chế độ thưởng vượt KPI, thưởng các ngày lễ tết...
Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Du lịch, team building hàng năm
Có cơ hội được đào tạo nội bộ, tham gia các khóa đào tạo bên ngoài.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-30-70-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248272
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Dự Án thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Eurowindow Holding
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Tập đoàn Eurowindow Holding
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Tuyển Xây Dựng thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Nhân Viên Pháp Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Nhân Viên Đấu Thầu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 14/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Tuyển Chuyên Viên Thủ Tục Hợp Đồng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Dự Án thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Eurowindow Holding
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Tập đoàn Eurowindow Holding
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Tuyển Xây Dựng thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Nhân Viên Pháp Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Nhân Viên Đấu Thầu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 14/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Tuyển Chuyên Viên Thủ Tục Hợp Đồng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất