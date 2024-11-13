Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 30 - 70 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 30 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

Vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh: Ngành Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng

Lĩnh vực kinh doanh: Thiết kế, thi công kiến trúc - nội thất (nhà ở dân dụng, nhà phố, biệt thự...)

Xây dựng, triển khai, giám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Tổ chức, điều hành hoạt động của Bộ phận kinh doanh đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của công ty.

Chịu trách nhiệm triển khai, phân bổ thực hiện kế hoạch chỉ tiêu KPI đã được đề ra của bộ phận Kinh doanh.

Gặp gỡ khách hàng, đối tác thực hiện triển khai các sản phẩm dự án của công ty.

Xây dựng đội ngũ nhân sự trực thuộc đáp ứng được số lượng và chất lượng để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo đảm bảo chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ/nhân viên kinh doanh.

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: 28 - 35

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các chuyên ngành kinh tế

Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/ Trưởng nhóm kinh doanh (ưu tiên kinh nghiệm ngành kiến trúc, xây dựng, BĐS)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 – 20 triệu + HOA HỒNG => Thu nhập trên 50 triệu/tháng

Lương tháng 13

Chế độ thưởng vượt KPI, thưởng các ngày lễ tết...

Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Du lịch, team building hàng năm

Có cơ hội được đào tạo nội bộ, tham gia các khóa đào tạo bên ngoài.

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

