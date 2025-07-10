Tuyển Trợ lý Grandview Consulting Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Agent Support/ Chăm sóc Đối tác:

Hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi của đối tác qua điện thoại, tin nhắn, email.

Sắp xếp lịch hẹn và chuẩn bị tài liệu để gặp đối tác và khách hàng.

Hỗ trợ training cho đối tác về các thông tin chương trình Mỹ.

Phát triển, theo dõi và chăm sóc đối tác mới.

Phối hợp với bộ phận Hồ sơ thẩm định hồ sơ cho khách hàng.

Tham gia, đóng góp và xây dựng ý kiến cho các chiến lược Kinh doanh & Marketing của công ty.

Tham gia công tác chuẩn bị các hội thảo, sự kiện, hoạt động của đối tác và công ty (Chuẩn bị Slide, nội dung thuyết trình, tài liệu, …)

Thực hiện báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.

Chủ động trong công việc gặp gỡ khách hàng và tham gia đi công tác theo yêu cầu.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Assistant/ Trợ lý:

Hỗ trợ cấp trên trong các công việc hành chính và điều phối: ghi chú nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và theo dõi tiến độ công việc.

Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch hẹn và cập nhật lịch trình với cấp trên.

Lên kế hoạch và điều phối chuyến công tác: đặt vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển và chuẩn bị tài liệu cần thiết.

Soạn thảo hợp đồng, văn bản theo yêu cầu.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác cấp trên giao.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về mảng di trú và đầu tư (độ tuổi phù hợp từ 25 trở lên).

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.

Tiếng Anh giao tiếp.

Có kỹ năng marketing online.

Kỹ năng giao tiếp phát triển các mối quan hệ.

Có khả năng thuyết trình.

Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập, tư duy & chịu áp lực cao.

Thành thạo Microsoft Office.

Tinh thần cầu tiến và chủ động trong công việc.

Sẵn sàng di chuyển, gặp gỡ đối tác và đi công tác khi có yêu cầu.

Tại Grandview Consulting Limited Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân.

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…).

Company trip hằng năm sau 1 năm.

15 ngày phép/ 1 năm.

Cung cấp đồ ăn vặt, cà phê, trà bánh.

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (9:00 - 18:00).

