Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 10/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/08/2025
CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 207 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Hỗ trợ kinh doanh (50%):
Tìm kiếm, nghiên cứu khách hàng tiềm năng theo định hướng của công ty.
Hỗ trợ lên kế hoạch, chiến lược tiếp cận và chăm sóc khách hàng.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo tiến độ công việc và hiệu suất doanh thu.
Hỗ trợ duy trì, phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng quan trọng.
Theo dõi tiến độ hợp đồng, thanh toán và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội nghị, sự kiện khách hàng.
Điều phối công tác marketing, truyền thông để hỗ trợ kinh doanh.
Đề xuất các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Thu thập, phân tích dữ liệu thị trường, xu hướng ngành để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, hiệu suất bán hàng.
B. Quản lý vận hành (50%):
Khai thác nhu cầu, lắng nghe chia sẽ, đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.
Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, Zalo, Fanpage để khách hàng lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất và sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất nhằm mang lại cho khách hàng sức khỏe tốt.
Gọi điện cho khách hàng, thăm hỏi khi khách hàng dùng sản phẩm. Giải quyết kịp thời các khiếu nại của khách hàng 1 cách hiệu quả và linh hoạt. Theo dõi sát sao những yêu cầu chưa được giải quyết của khách. Trả lời câu hỏi và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách tự tin.
Phối hợp với bộ phận Marketing trong việc viết bài, xây dựng chương trình khuyến mại, hậu mãi, nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu, sản phẩm và kênh bán hàng online.
Tạo sự tín nhiệm ở khách hàng thông qua lưu trữ và bảo mật thông tin cho khách. Giải quyết những khó khăn của khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý cá nhân (PA), Quản lý vận hành, Trợ lý kinh doanh
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excell, PowerPoint)
Biết chỉnh sửa nội dung, thiết kế cơ bản (ưu tiên biết Canva)
Tư duy tốt, chủ động, nhanh nhẹn, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương deal theo năng lực + hoa hồng
Tham gia BHXH khi ký hợp đồng lao động chính thức
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi & phát triển
Được hưởng đầy đủ chế độ … theo quy định của Công ty cũng như theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

