Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG LONG AN
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27 Nguyễn Văn Vịnh, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh ...
Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng/quý/năm
Làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có phát sinh
Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế mới nhất
Phối hợp với kế toán viên và kế toán tổng hợp trong các công việc kế toán
Lưu trữ, quản lý hồ sơ thuế một cách khoa học
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vị trí: Nhân viên Kế toán tổng hợp Thuế ( Hiểu biết về luật thuế)
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Từ 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (thương lượng theo năng lực)
Môi trường hòa đồng, vui vẻ, trẻ trung, năng động.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
Thưởng lễ, Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG LONG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
