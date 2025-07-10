Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Nguyễn Văn Vịnh, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh ...

Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng/quý/năm

Làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có phát sinh

Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế mới nhất

Phối hợp với kế toán viên và kế toán tổng hợp trong các công việc kế toán

Lưu trữ, quản lý hồ sơ thuế một cách khoa học

Vị trí: Nhân viên Kế toán tổng hợp Thuế ( Hiểu biết về luật thuế)

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Tối đa 35 tuổi

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm làm kế toán thuế tại các công ty sản xuất

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Kỹ năng yêu cầu:

Thành thạo phần mềm Misa

Nắm vững quy định về thuế GTGT, TNDN, TNCN, hỗ trợ kế toán tổng hợp báo cáo tài chính

Chủ động, cẩn thận, làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (thương lượng theo năng lực)

Môi trường hòa đồng, vui vẻ, trẻ trung, năng động.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Thưởng lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ĐĂNG LONG AN

