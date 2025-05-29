Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH

Công Ty Cổ Phần Eplus Research, tên quốc tế Eplus Research Joint Stock Company. Eplus là công ty cung cấp các dịch vụ cho các thành viên trong hệ sinh thái y tế: ECO Pharma, VNVC, bệnh viện Tâm Anh bao gồm: TƯ VẤN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG 360 DỊCH VỤ PHÂN PHỐI VẮC XIN CHUYÊN NGHIỆP Ban lãnh đạo EPLUS luôn coi "Con người" là tài sản quý giá nhất và là nhân tố thành công then chốt. Cùng với việc trọng dụng và tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất để mọi thành viên phát huy tối đa năng lực, phát triển bản thân và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của EPLUS thì việc hoạch định, xây dựng và hoàn thiện chính sách đãi ngộ vượt trội, đặc sắc cũng được Ban lãnh đạo quan tâm hàng đầu.