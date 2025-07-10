Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH FUSION GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
- Hồ Chí Minh: Số 18 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Quản lý, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành tiến độ công việc và doanh số
Hàng tuần, hàng tháng báo cáo hoạt động kinh doanh cho Giám đốc công ty (về doanh số kinh doanh lẫn nhãn hàng)
Phối hợp với Phòng Kế hoạch xây dựng kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh của công ty
Nghiên cứu, đánh giá, phát triển thị trường
Phụ trách hàng sample (số lượng nhập – xuất – tồn)
Xây dựng kế hoạch Marketing offline phát triển thương hiệu công ty
Hỗ trợ nội dung của các sản phẩm mới
Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng, đại học/Kinh tế, quản trị....
Biết Tiếng Anh, tiếng Hàn là một lợi thế/Tốt
Quản lý, giao tiếp...
Kinh nghiệm: 5 năm
Kinh nghiệm yêu cầu trong công việc: 2 năm
Ưu tiên: Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc tối đa 2 tháng
Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày
Thời gian làm việc trong ngày như sau: Sáng từ 08h00 – 12h00; Chiều từ 13h00 – 17h00
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính:
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI