Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH FUSION GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 18 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành tiến độ công việc và doanh số

Hàng tuần, hàng tháng báo cáo hoạt động kinh doanh cho Giám đốc công ty (về doanh số kinh doanh lẫn nhãn hàng)

Phối hợp với Phòng Kế hoạch xây dựng kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh của công ty

Nghiên cứu, đánh giá, phát triển thị trường

Phụ trách hàng sample (số lượng nhập – xuất – tồn)

Xây dựng kế hoạch Marketing offline phát triển thương hiệu công ty

Hỗ trợ nội dung của các sản phẩm mới

Các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ/25 -40 tuổi/ Sức khỏe tốt

Cao đẳng, đại học/Kinh tế, quản trị....

Biết Tiếng Anh, tiếng Hàn là một lợi thế/Tốt

Quản lý, giao tiếp...

Kinh nghiệm: 5 năm

Kinh nghiệm yêu cầu trong công việc: 2 năm

Ưu tiên: Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10.000.0000-15.000.000 (dao động từ 30.000.000 đến 50.000.000)

Thời gian thử việc tối đa 2 tháng

Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày

Thời gian làm việc trong ngày như sau: Sáng từ 08h00 – 12h00; Chiều từ 13h00 – 17h00

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính:

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUSION GROUP

