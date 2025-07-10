Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Thực hiện biên tập các video social các chương trình do công ty sản xuất.

Thiết lập ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, biên tập, dựng video trên các kênh social.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng truyền thông.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu.

Có trách nhiệm tham gia, góp ý tưởng cho kế hoạch và chiến lược chung.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 2 năm biên tập video cho các Fanpage, kênh Youtube và đặc biệt là Tiktok.

Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng.

Sử dụng tốt các phần mềm theo yêu cầu công việc như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition; các phần mềm khác liên quan.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...

Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và teamwork

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng

Lịch làm việc ổn định, nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật

Văn hóa công ty cởi mở, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo

Cơ hội đồng hành cùng các chương trình truyền hình nổi tiếng

