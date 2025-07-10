Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 51 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Thực hiện biên tập các video social các chương trình do công ty sản xuất.
Thiết lập ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, biên tập, dựng video trên các kênh social.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng truyền thông.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu.
Có trách nhiệm tham gia, góp ý tưởng cho kế hoạch và chiến lược chung.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm biên tập video cho các Fanpage, kênh Youtube và đặc biệt là Tiktok.
Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng.
Sử dụng tốt các phần mềm theo yêu cầu công việc như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition; các phần mềm khác liên quan.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...
Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình...
Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng.
Sử dụng tốt các phần mềm theo yêu cầu công việc như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition; các phần mềm khác liên quan.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...
Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và teamwork
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng
Lịch làm việc ổn định, nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật
Văn hóa công ty cởi mở, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo
Cơ hội đồng hành cùng các chương trình truyền hình nổi tiếng
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và teamwork
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng
Lịch làm việc ổn định, nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật
Văn hóa công ty cởi mở, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo
Cơ hội đồng hành cùng các chương trình truyền hình nổi tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI