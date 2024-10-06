Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Phát triển theme WordPress theo thiết kế, sử dụng các thư viện tạo hiệu ứng hoạt hình trên web. Phát triển plugin WordPress theo yêu cầu Bảo trì, nâng cấp website xây dựng trên nền WordPress Tham gia các dự án nội bộ Bảo trì, triển khai những website đạt chuẩn. Nâng cao tay nghề với các thử thách đa dạng Nâng cao kiến thức chung về marketing & business Cùng xây dựng thư viện UI phục vụ thị trường website hiện đại.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 18 tháng tại vị trí WordPress developer hoặc Laravel developer. Yêu cầu chuyên môn: Sử dụng thành thạo các hook, hiểu rõ cấu trúc template và cách sử dụng Woocommerce, Flatsome, Bricks Builder, ACF, CF7. Có khả năng xử lý các lỗi phát sinh của WordPress, các plugin phổ biến & hosting. MySQL, tích hợp API bên thứ 3 Có khả năng sử dụng các AI tool để tăng năng suất Có kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu. Tính cam kết cao, học hỏi nhanh Giao tiếp hiệu quả

Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc không toxic, không bè phái, không “đì” Chào đón thử nghiệm có kế hoạch Đào tạo chéo, nâng cao tổng năng lực Hybrid work, đến văn phòng 2 ngày / tuần. Nếu performance tốt, bạn có thể làm remote 100%. Tính lương OT đầy đủ (nếu performance ổn định và có tính cam kết cao) Quản lý dự án chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay

