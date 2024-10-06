Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay
- Thừa Thiên Huế:
- Thừa Thiên Huế
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Phát triển theme WordPress theo thiết kế, sử dụng các thư viện tạo hiệu ứng hoạt hình trên web.
Phát triển plugin WordPress theo yêu cầu
Bảo trì, nâng cấp website xây dựng trên nền WordPress
Tham gia các dự án nội bộ
Bảo trì, triển khai những website đạt chuẩn.
Nâng cao tay nghề với các thử thách đa dạng
Nâng cao kiến thức chung về marketing & business
Cùng xây dựng thư viện UI phục vụ thị trường website hiện đại.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 18 tháng tại vị trí WordPress developer hoặc Laravel developer.
Yêu cầu chuyên môn: Sử dụng thành thạo các hook, hiểu rõ cấu trúc template và cách sử dụng Woocommerce, Flatsome, Bricks Builder, ACF, CF7. Có khả năng xử lý các lỗi phát sinh của WordPress, các plugin phổ biến & hosting. MySQL, tích hợp API bên thứ 3 Có khả năng sử dụng các AI tool để tăng năng suất
Sử dụng thành thạo các hook, hiểu rõ cấu trúc template và cách sử dụng Woocommerce, Flatsome, Bricks Builder, ACF, CF7.
Có khả năng xử lý các lỗi phát sinh của WordPress, các plugin phổ biến & hosting.
MySQL, tích hợp API bên thứ 3
Có khả năng sử dụng các AI tool để tăng năng suất
Có kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu.
Tính cam kết cao, học hỏi nhanh
Giao tiếp hiệu quả
Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc không toxic, không bè phái, không “đì”
Chào đón thử nghiệm có kế hoạch
Đào tạo chéo, nâng cao tổng năng lực
Hybrid work, đến văn phòng 2 ngày / tuần. Nếu performance tốt, bạn có thể làm remote 100%.
Tính lương OT đầy đủ (nếu performance ổn định và có tính cam kết cao)
Quản lý dự án chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
