Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp thu nhập 4.9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 4 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Sơn Trà ...và 36 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 20 Triệu

Tìm kiếm, phát triển Khách hàng (KH) cũ và mới; Hỗ trợ Khách hàng hoàn tất thủ tục yêu cầu; Tác nghiệp làm việc qua telesale / digital / field sales; Tương tác KH trên toàn quốc; Chăm sóc khách hàng cũ/mới để tăng nguồn hỗ trợ.

Với Mức Lương 4 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: 18 – 34 tuổi; Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng/ Trung Cấp Không yêu cầu kinh nghiệm - Ứng viên sẽ được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ khi được nhận việc; Không phân biệt ngành nghề; Yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp khách hàng; Năng động, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm, có tính kỷ luật và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LCB theo ngày công làm việc: 4tr9 + Thưởng + Hoa hồng từ 10-20tr Thưởng theo kết quả KPI (Tháng/Quý/Năm); Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương theo quy định; Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định nhà nước khi ký hợp đồng chính thức; Phúc lợi và khen thưởng từ công đoàn công ty (Lễ, Tết, ...) Lộ trình và cơ hội thăng tiến lên các vị trí Team Leader trong vòng từ 12 tháng (đạt KPI và phát triển được 8 nhân sự) Được đào tạo thường xuyên để nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

