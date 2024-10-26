Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp thu nhập 4.9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Mức lương
4 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Sơn Trà ...và 36 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 20 Triệu

Tìm kiếm, phát triển Khách hàng (KH) cũ và mới; Hỗ trợ Khách hàng hoàn tất thủ tục yêu cầu; Tác nghiệp làm việc qua telesale / digital / field sales; Tương tác KH trên toàn quốc; Chăm sóc khách hàng cũ/mới để tăng nguồn hỗ trợ.
Tìm kiếm, phát triển Khách hàng (KH) cũ và mới;
Hỗ trợ Khách hàng hoàn tất thủ tục yêu cầu;
Tác nghiệp làm việc qua telesale / digital / field sales;
Tương tác KH trên toàn quốc;
Chăm sóc khách hàng cũ/mới để tăng nguồn hỗ trợ.

Với Mức Lương 4 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: 18 – 34 tuổi; Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng/ Trung Cấp Không yêu cầu kinh nghiệm - Ứng viên sẽ được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ khi được nhận việc; Không phân biệt ngành nghề; Yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp khách hàng; Năng động, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm, có tính kỷ luật và chịu được áp lực công việc.
Nam/nữ: 18 – 34 tuổi;
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng/ Trung Cấp
Không yêu cầu kinh nghiệm - Ứng viên sẽ được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ khi được nhận việc;
Không phân biệt ngành nghề;
Yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp khách hàng;
Năng động, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm, có tính kỷ luật và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LCB theo ngày công làm việc: 4tr9 + Thưởng + Hoa hồng từ 10-20tr Thưởng theo kết quả KPI (Tháng/Quý/Năm); Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương theo quy định; Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định nhà nước khi ký hợp đồng chính thức; Phúc lợi và khen thưởng từ công đoàn công ty (Lễ, Tết, ...) Lộ trình và cơ hội thăng tiến lên các vị trí Team Leader trong vòng từ 12 tháng (đạt KPI và phát triển được 8 nhân sự) Được đào tạo thường xuyên để nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm trong và ngoài nước.
LCB theo ngày công làm việc: 4tr9 + Thưởng + Hoa hồng từ 10-20tr
Thưởng theo kết quả KPI (Tháng/Quý/Năm);
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương theo quy định;
Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định nhà nước khi ký hợp đồng chính thức;
Phúc lợi và khen thưởng từ công đoàn công ty (Lễ, Tết, ...)
Lộ trình và cơ hội thăng tiến lên các vị trí Team Leader trong vòng từ 12 tháng (đạt KPI và phát triển được 8 nhân sự)
Được đào tạo thường xuyên để nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;
Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Toà nhà Pico Plaza- Số 20A Cộng Hòa, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

