Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

Công ty CP công nghiệp phụ trợ BBS Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Chính là Cơ khí chế tạo; Với đội ngũ sáng lập viên đã có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Gia công cơ khí, chế tạo khuôn mẫu từ những năm 2005, trải qua một số công ty tiền thân. Công ty CP công nghiệp phụ trợ BBS Việt Nam được thành lập vào đầu năm 2015 nhằm phục vụ nhu cầu gia công cơ khí trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đang ngày càng phát triển với các nguồn đầu tư FDI.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 9 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Km15 QL 1A Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

