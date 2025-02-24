Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển đối tác là các nhà cung cấp giải pháp từ thị trường Trung Quốc;

- Duy trì, mở rộng và phát triển mối quan hệ để nâng cấp thành các đối tác chiến lược;

- Đàm phán giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp;

- Giám sát, theo dõi tiến độ mua hàng;

- Theo dõi hiệu quả hợp tác và cung cấp báo cáo định kỳ;

- Khảo sát, nghiên cứu biến động về giá, cập nhật thường xuyên giá cả thị trường, phân tích, so sánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp tốt nhất;

- Đưa ra phân tích và đề xuất chiến lược cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Tiếng trung hoặc lĩnh vực liên quan., …

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đối tác, nhà cung cấp hoặc công việc liên quan đến thương mại, mua bán.

- Tiếng trung: nghe, nói, đọc, viết tốt.

- Tiếng Anh giao tiếp;

- Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

