Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển đối tác là các nhà cung cấp giải pháp từ thị trường Trung Quốc;
- Duy trì, mở rộng và phát triển mối quan hệ để nâng cấp thành các đối tác chiến lược;
- Đàm phán giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp;
- Giám sát, theo dõi tiến độ mua hàng;
- Theo dõi hiệu quả hợp tác và cung cấp báo cáo định kỳ;
- Khảo sát, nghiên cứu biến động về giá, cập nhật thường xuyên giá cả thị trường, phân tích, so sánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp tốt nhất;
- Đưa ra phân tích và đề xuất chiến lược cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Tiếng trung hoặc lĩnh vực liên quan., …
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đối tác, nhà cung cấp hoặc công việc liên quan đến thương mại, mua bán.
- Tiếng trung: nghe, nói, đọc, viết tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp;
- Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

