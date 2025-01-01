Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Happy Money trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Liên kết Nano, được đầu tư bởi Tập đoàn tài chính Hàn Quốc Techmate Korea. Happy Money đã không ngừng cải thiện để đem những chất lượng SIÊU TỐT và giao dịch SIÊU NHANH với gói hỗ trợ SIÊU KHỦNG. Với đội ngũ nhân sự hùng hậu, chuyên môn tốt, tràn đầy nhiệt huyết và chuỗi phòng giao dịch trải dài từ Bắc vào Nam. Tính đến hết năm 2021, Happy Money đã hỗ trợ tài chính với gần 40.000 khách hàng,.. Toàn thể đội ngũ nhân viên Happy Money luôn hướng đến sự CHUYÊN NGHIỆP- HIỆU QUẢ để trở thành địa chỉ uy tín bậc nhất mỗi khi tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ tài chính hiện nay.