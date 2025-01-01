Giới thiệu CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Công ty Loxson International Logistics Co., Ltd được thành lập năm 1994 tại Kunshan, Trung Quốc. Hiện nay, chúng tôi có hệ thống 60 văn phòng đang hoạt động tại các khu vực kinh tế trọng điểm của Trung Quốc, Đài Loan và trên 100 đại lý phân bổ trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đội ngũ nhân sự với trên 600 nhân viên giàu kinh nghiệm và gắn bó với công ty từ nhiều năm nay là nền tảng cho thành công của chúng tôi trong suốt những năm qua. Tại Việt nam, các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi Công ty ADP Loxson Vietnam International Logistics Co., Ltd, là thành viên chính thức của Loxson International. Thế mạnh từ bề dày hoạt động, hệ thống mạng lưới toàn cầu, chuyên gia từ các thị trường phát triển, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại,... giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu tại Việt Nam.