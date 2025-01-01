Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Công ty Loxson International Logistics Co., Ltd được thành lập năm 1994 tại Kunshan, Trung Quốc. Hiện nay, chúng tôi có hệ thống 60 văn phòng đang hoạt động tại các khu vực kinh tế trọng điểm của Trung Quốc, Đài Loan và trên 100 đại lý phân bổ trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đội ngũ nhân sự với trên 600 nhân viên giàu kinh nghiệm và gắn bó với công ty từ nhiều năm nay là nền tảng cho thành công của chúng tôi trong suốt những năm qua. Tại Việt nam, các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi Công ty ADP Loxson Vietnam International Logistics Co., Ltd, là thành viên chính thức của Loxson International. Thế mạnh từ bề dày hoạt động, hệ thống mạng lưới toàn cầu, chuyên gia từ các thị trường phát triển, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại,... giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu tại Việt Nam.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Số 11 ngõ 196 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-logistics-quoc-te-adp-loxson-viet-nam-ntd144260
