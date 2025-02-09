Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm

kiếm dễ dàng khi cần.

- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.

- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.

- Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.

- Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.

- Đối soát, nghiệm thu với đối tác.

- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả

- Báo tăng, giảm bảo hiểm

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán Misa hoặc G9.

- Yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3 năm trở lên.

-Ưu tiên 9x

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 9-10 Triệu (tùy theo năng lực) + Thưởng + Phụ Cấp

- Được ký HĐLĐ chính thức và thực hiện các quyền lợi về BHXH, BHYT...và các chế độ

của người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Có chế độ nghỉ phép và phúc lợi rõ ràng, công khai, minh bạch cho CBNV.

- Cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia người nước ngoài

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, giàu

năng lượng.

- Văn hóa công ty tạo động lực cho nhân viên phát triển, CBNV được tham gia các hoạt

động tri ân, vui chơi, giải trí, sinh nhật ...do Công ty thường xuyên tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin