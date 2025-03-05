Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH CJ Vina Agri - Chi Nhánh Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu vực Miền Bắc (tập trung Hà Nội và các vùng lân cận)

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:Khu vực Miền Bắc (tập trung Hà Nội và các vùng lân cận)

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh heo hơi hàng tháng/năm cho từng khu vực.

Quản lý hoạt động kinh doanh heo hơi, thực hiện triển khai và giám sát việc kinh doanh hiệu quả

Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng, quản lý đơn hàng, dịch vụ hậu mãi, thu hồi công nợ...

Nghiên cứu thị trường, cân đối chỉ tiêu doanh thu để thiết kế bảng giá và điều chỉnh giá bán heo hơi.

Tham gia xây dựng, phát triển các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng

Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế... hoặc tương đương

Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề. Có khả năng lãnh đạo nhân viên

Thưởng năng suất + lương tháng 13.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước hiện hành.

Chế độ phúc lợi riêng của Công ty và Tập đoàn CJ Việt Nam

