Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý team marketing từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất.
Xây dựng và triển khai các chiến lược và truyền thông marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty, bao gồm cả marketing thương hiệu
Định hướng nội dung và phương thức truyền thông phù hợp cho từng giai đoạn. Quản lý khung truyền thông với các đối tác thực hiện phân phối sản phẩm của công ty.
Quan hệ truyền thông, báo chí
Chuẩn bị và giám sát ngân sách truyền thông hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí
Giám sát và phê duyệt các báo cáo, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí - truyền thông hoặc liên quan.
Kinh nghiệm từ 2, 3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng nhóm marketing từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.
Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong marketing.
Kỹ năng giao tiếp.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 18-25tr/ tháng
-Được hưởng lương xứng đáng với năng lực (mức thỏa thuận);
- Được ký HĐLĐ chính thức, hưởng các chế độ phụ cấp, đãi ngộ theo Quy chế của Tập đoàn;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Tập đoàn và quy định của Bộ Luật lao động hiện hành (cụ thể như: BHXH-BHYT-BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ tết, tham quan du lịch, ...);
- Được tham gia vào các buổi đào tạo về kỹ năng và chuyên môn của Tập đoàn;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, định hướng phát triển bền vững.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

