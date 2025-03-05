Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 65A Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, HN, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bán hàng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại điểm bán hàng được phân công, không phải tìm kiếm khách hàng

Kiểm kê và điều phối xuất nhập tồn hàng hóa

Thúc đẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu của cửa hàng

Trả lời tin nhắn KH, tư vấn, CSKH và giải quyết khiếu nại đơn hàng (nếu có) trên các kênh bán hàng online

Theo dõi hành trình vận đơn và làm việc với các đơn vị vận chuyển để quản lý tiến trình giao nhận hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 2007-1995

Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng tại vị trí tương tự, tốc độ xử lý công việc nhanh, linh hoạt

Sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, có laptop cá nhân phục vụ công việc

Trung thực, năng động, sáng tạo, cầu tiến.

Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 8 triệu + phụ cấp ăn trưa 500k/tháng + thưởng doanh thu. Thu nhập 10-15 triệu/tháng tùy năng lực

Đóng BHYT, BHXH sau 06 tháng làm việc chính thức

Tăng lương định kỳ 06 tháng/ lần

Thưởng lương tháng 13 - tết Âm lịch, tết Dương lịch, sinh nhật, các khoản thưởng khác

Nghỉ phép 12 ngày/năm, cộng thêm ngày nghỉ theo thâm niên làm việc

Nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của DN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin