Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 65A Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, HN, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bán hàng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại điểm bán hàng được phân công, không phải tìm kiếm khách hàng
Kiểm kê và điều phối xuất nhập tồn hàng hóa
Thúc đẩy doanh số bán hàng theo mục tiêu của cửa hàng
Trả lời tin nhắn KH, tư vấn, CSKH và giải quyết khiếu nại đơn hàng (nếu có) trên các kênh bán hàng online
Theo dõi hành trình vận đơn và làm việc với các đơn vị vận chuyển để quản lý tiến trình giao nhận hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 2007-1995
Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng tại vị trí tương tự, tốc độ xử lý công việc nhanh, linh hoạt
Sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, có laptop cá nhân phục vụ công việc
Trung thực, năng động, sáng tạo, cầu tiến.

Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 8 triệu + phụ cấp ăn trưa 500k/tháng + thưởng doanh thu. Thu nhập 10-15 triệu/tháng tùy năng lực
Đóng BHYT, BHXH sau 06 tháng làm việc chính thức
Tăng lương định kỳ 06 tháng/ lần
Thưởng lương tháng 13 - tết Âm lịch, tết Dương lịch, sinh nhật, các khoản thưởng khác
Nghỉ phép 12 ngày/năm, cộng thêm ngày nghỉ theo thâm niên làm việc
Nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của DN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 65A Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội

