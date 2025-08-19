Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Newskyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Khảo sát thị trường, tư vấn sản phẩm, theo dõi dự án, ký hợp đồng, xây dựng target, thúc đẩy đơn hàng, Tổ chức thu nợ đảm bảo chỉ tiêu công nợ quý/năm, giải đáp thắc mắc và duy trì quan hệ khách.

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng cũ và trong quá trình sử dụng dịch vụ

- Phối hợp bộ phận cung ứng hàng hóa đảm bảo hàng hóa cung ứng đúng, đủ

- Phối hợp kỹ thuật chăm sóc thiết bị xét nghiệm, thiết bị y tế khác hoạt động thường xuyên

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

- Thực hiện báo cáo công việc của nhóm theo form mẫu quy định, hoặc báo cáo đột xuất với cấp trên

- Dự hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới

- Quản lý đội ngũ cấp dưới, giao việc, đánh giá KPI, Tổ chức đào tạo, hướng dẫn công việc cho Nhân viên cấp dưới, Đôn đốc nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc được giao

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi, giới tính: Nam/nữ

Tuổi: từ 1993 trở lên

Trình độ tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, đại học: Chuyên ngành Điện tử y sinh/điện, điện tử/ điện tử viễn thông/ tự động hóa, QTKD, y dược, kỹ thuật viên,…

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng

Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thể đi công tác.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp khá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 15-20 triệu (trao đổi khi phỏng vấn) + Phụ cấp: điện thoại 200k/tháng + ăn trưa 500k/tháng + Trách nhiệm 700k/tháng

Chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc.

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin