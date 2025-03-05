Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sáng Tâm làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - TTTM Vincom Plaza Xuân Khánh - Cần Thơ, Số 209, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Tầng 1 , Số 39 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM - 585/1 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh - TTTM Vincom Biên Hòa, Số 1096 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, Đồng Nai - Số 155 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh - 12A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh - 2A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM - , Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc

- Chăm sóc, vệ sinh quầy kệ, sản phẩm của công ty

- Sắp xếp hàng hóa lên các quầy kệ

- Cập nhật các chương trình khuyến mãi của công ty

- Đảm bảo có đầy đủ các sản phẩm của Công ty

- Giới thiệu bán hàng cho Khách hàng, giúp khách hàng chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Chăm chỉ, siêng năng, có thể làm xoay ca (làm full ca 8 tiếng hoặc 10 tiếng, xoay ca, không nhận các bạn làm part time)

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt.

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng bán hàng

- Cấp đồng phục miễn phí

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Được hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT, Lễ, Tết,... theo quy định Nhà nước.

- Có cơ hội thăng tiến các vị trí trưởng nhóm, cửa hàng trưởng, giám sát vùng,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm

