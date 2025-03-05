Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sáng Tâm làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Sáng Tâm
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- TTTM Vincom Plaza Xuân Khánh

- Cần Thơ, Số 209, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Tầng 1 , Số 39 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- 585/1 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

- TTTM Vincom Biên Hòa, Số 1096 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

- Số 155 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

- 12A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- 2A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

- , Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Chăm sóc, vệ sinh quầy kệ, sản phẩm của công ty
- Sắp xếp hàng hóa lên các quầy kệ
- Cập nhật các chương trình khuyến mãi của công ty
- Đảm bảo có đầy đủ các sản phẩm của Công ty
- Giới thiệu bán hàng cho Khách hàng, giúp khách hàng chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, siêng năng, có thể làm xoay ca (làm full ca 8 tiếng hoặc 10 tiếng, xoay ca, không nhận các bạn làm part time)
(làm full ca 8 tiếng hoặc 10 tiếng, xoay ca, không nhận các bạn làm part time)
- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt.
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng bán hàng
- Cấp đồng phục miễn phí
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT, Lễ, Tết,... theo quy định Nhà nước.
- Có cơ hội thăng tiến các vị trí trưởng nhóm, cửa hàng trưởng, giám sát vùng,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sáng Tâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D05.3, Tầng 6, Chung Cư An Phú, Số 961-965, Hậu Giang, P. 11, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

