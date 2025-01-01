Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Chúng tôi lựa chọn trường phái thẩm mỹ Thailand, bởi đây là đất nước rất mạnh và chuyên sâu trong thẩm mỹ body, điều này được minh chứng bằng việc Thailand là cái nôi của chuyển giới từ thân hình nam giới, sang thân hình nữ giới mềm mại. Bởi lẽ, khác với Hàn Quốc - nơi tạo ra nét đẹp baby, nét đẹp công nghiệp, thì trường phái Thailand lại tạo ra nét đẹp độc bản và sang trọng. Đây cũng là những gì chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng - một vẻ đẹp riêng biệt và hoàn mỹ.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

